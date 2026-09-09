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Το πλήρωμα του σκάφους παραμένει ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

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Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από άγνωστης προελεύσεως drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ. Πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, που επιβαίνουν στο δεξαμενόπλοιο, είναι καλά στην υγεία τους.

Επίθεση με drone κατά ελληνικών συμφερόντων πλοίο

Το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων επλήγη από βλήμα 52 χιλιόμετρα (28 ναυτικά μίλια) νοτιοανατολικά της αλ-Φάου στο Ιράκ, σύμφωνα με την υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

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The tanker New Andrews, an American tanker, was hit by an Iranian drone near Basra, Iraq, Iraqi channels report. pic.twitter.com/sj9nPBGt8x — Open Source Intel (@Osint613) September 9, 2026

«Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το σκάφος επλήγη από αγνώστου ταυτότητας βλήμα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση», ανέφερε σε δήλωσή της η UKMTO.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση από drone εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων και συγκεκριμένα κοντά στο λιμάνι Αλ-Αμάγια στη Μπάσρα. Ξέσπασε φωτιά, η οποία τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

BREAKING: Panama-flagged tanker carrying 2 million barrels of Iraqi fuel oil was struck by drone in Iraqi territorial waters, according to Reuter, citing two port officials.



🔴 More on https://t.co/OwhgaIGyGh pic.twitter.com/dVIrc0VlOV — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 9, 2026

Λιμενικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ιρακινές διασωστικές δυνάμεις συνέδραμαν επιτυχώς στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο New Andros.

Το New Andros πλέει υπό σημαία Panama και κατασκευάσθηκε το 2005. Ανήκει στην εταιρεία Invincible Shipping Services Inc. και διαχειρίζεται από την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία New Shipping Limited, συμφερόντων του εφοπλιστή Αδαμάντιου Πολέμη.

Ιρανικές και αμερικανικές επιθέσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στον Κόλπο, σε απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών τάνκερ.

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Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τα δέκα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από περιοχή των Στενών του Ορμούζ την οποία χαρακτήρισε «απαγορευμένη και μη ασφαλή».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της CENTCOM ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα, ως αντίποινα για απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Η διαδοχή επιθέσεων και αντιποίνων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

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Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχει πλέον μετατραπεί σε επιχειρησιακό και ασφαλιστικό στοίχημα για τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να επανεκτιμούν διαρκώς την έκθεση πλοίων, φορτίων και πληρωμάτων στον Περσικό Κόλπο.