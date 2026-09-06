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Οι γερμανικές Αρχές ερευνούν άνδρα με ρωσική καταγωγή και διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες, ο οποίος φέρεται να συντόνισε την επιχείρηση χρησιμοποιώντας εκρηκτικό μηχανισμό.

Ερευνητές εντόπισαν γενετικό υλικό σε drone και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας σε έναν ύποπτο που ταξίδεψε στη Γερμανία μέσω Βερολίνου με ιταλική βίζα.

Η Μόσχα καταγγέλλει την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, ενώ οι γερμανικές Αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν οι δράστες θα οδηγηθούν τελικά στη Δικαιοσύνη.

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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αντέδρασε στις κατηγορίες της Δύσης σχετικά με το περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση της Μόσχας με την υπόθεση. Όπως δήλωσε, οι συγκεκριμένες αιτιάσεις συνιστούν «την αρχή ενός πραγματικού πολέμου».

Η τοποθέτηση του Λαβρόφ, η οποία μεταδόθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, έγινε μετά τις πρόσφατες κατηγορίες των γερμανικών Αρχών. Το Βερολίνο υποστηρίζει ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας ενδέχεται να βρίσκεται πρόσωπο με δεσμούς με τη Ρωσία.

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Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, είχε αναφέρει πριν από λίγες ημέρες ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας κατέληξαν στην εκτίμηση πως το drone που εντοπίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου, δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, παρουσίαζε χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ρωσική τεχνολογία. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο και για drone που έφερε εκρηκτικό φορτίο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως το Βερολίνο εξάγει συμπεράσματα χωρίς να διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Οι γερμανικές εκτιμήσεις

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως έχουν εντοπίσει το πρόσωπο που φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της ενέργειας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για άνδρα ρωσικής καταγωγής που διαθέτει λετονικό διαβατήριο και φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο άνδρας φέρεται να έφτασε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου, μέσω του αεροδρομίου BER στο Βερολίνο. Από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέχισε οδικώς με ενοικιαζόμενο όχημα προς τη Λειψία. Λίγο πριν από την αποτυχημένη επιχείρηση με τα drones, φέρεται να αναχώρησε από τη Γερμανία αεροπορικώς, χρησιμοποιώντας ξανά το ίδιο αεροδρόμιο.

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας φέρεται να αποτέλεσαν και τα ευρήματα DNA. Γενετικό υλικό εντοπίστηκε σε ένα από τα drones, στο εσωτερικό μεταλλικού δοχείου που περιείχε εκρηκτικά, αλλά και σε κεραία η οποία είχε τοποθετηθεί πάνω σε δέντρο στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κεραία χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των σημάτων κινητής τηλεφωνίας που απαιτούνταν για τον χειρισμό των drones. Από τη διασταύρωση των γενετικών στοιχείων με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων προέκυψαν αντιστοιχίες σε Λιθουανία και Φινλανδία.

Η έρευνα οδήγησε έτσι σε έναν άνδρα με καταγωγή από τη Λευκορωσία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές άλλων χωρών για διαφορετικές υποθέσεις. Ο ίδιος φέρεται να διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ οι γερμανικές Αρχές έχουν καταφέρει να καταγράψουν τις μετακινήσεις του κατά την είσοδο και την έξοδό του από τη χώρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ταξίδεψε στη Γερμανία έχοντας ιταλική τουριστική βίζα, η οποία είχε εκδοθεί στα τέλη Απριλίου από ιταλική διπλωματική αποστολή στο Μινσκ.

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Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι γερμανικές Αρχές εμφανίζονται συγκρατημένες αναφορικά με το ενδεχόμενο να καταφέρουν να οδηγήσουν τους υπόπτους ενώπιον της Δικαιοσύνης.