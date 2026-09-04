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Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση και υποσχέθηκε μια κατάλληλη απάντηση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πυκνό καπνό στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου η Ρωσία συνεχίζει τις διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις της για δέκατη συνεχόμενη ημέρα.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης, δεν βρισκόταν στο γραφείο του κατά τη στιγμή του χτυπήματος.

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Ρωσική επίθεση με drone έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποσχέθηκε αντίποινα καθώς η Μόσχα συνέχισε τις διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις της στην πρωτεύουσα για 10η ημέρα.

«Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο X, αφού μίλησε με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. «Το drone στόχευε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας μέσα σε αυτό το κτίριο», πρόσθεσε.

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Σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πόκλαντ δεν βρισκόταν στο γραφείο του τη στιγμή της επιδρομής.

🚨 A Russian drone struck Ukraine’s SBU headquarters in central Kyiv, injuring 5 people. Zelensky says it targeted the office of acting SBU chief Oleksandr Poklad.



⚠️ If senior security officials become routine targets, the war enters a darker phase: not just destroying… https://t.co/6lqXzyJZQL pic.twitter.com/yfJY8DpAxv September 4, 2026

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτήν την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν επανειλημμένα σήμερα στην πρωτεύουσα, καθώς η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της ημέρας τις τελευταίες εβδομάδες.

❗️Russia struck the main headquarters of Ukraine’s Security Service (SBU).



Zelensky confirmed that the drone was deliberately aimed directly at the office of the SBU chief.



He has instructed the head of the SBU to prepare a response to Russia that should be “tangible and, if… pic.twitter.com/qGeBxKMB2k Advertisement September 4, 2026

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι διέταξε «μια κατάλληλη, απτή απάντηση και, εφόσον είναι δυνατόν, μια απάντηση αντάξια αυτής της επίθεσης, προς τους Ρώσους μόλις όλα είναι έτοιμα».

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα. «Η ρωσική επίθεση στην έδρα της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας αποτελεί σημαντική κλιμάκωση που απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις», δήλωσε στο X. «Η Μόσχα εξαπέλυσε αυτό το πλήγμα κατά τη διάρκεια μιας νέας προσπάθειας προώθησης για ειρήνη – εκθέτοντας έτσι την πραγματική απόρριψη της διπλωματίας», είπε.

Κατά τη διάρκεια περισσότερων από τεσσεράμισι ετών πολέμου με τη Ρωσία, ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια σπάνια έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones και πυραύλους.

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Η SBU είναι ζωτικής σημασίας για τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας, καθώς εκτελεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς για να καταστρέψει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και τις ενεργειακές της υποδομές.

Η SBU είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας, όπως ο βομβαρδισμός μιας ρωσικής γέφυρας προς την κατεχόμενη Κριμαία το 2022 και μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2025, με την κωδική ονομασία Ιστός Αράχνης, που έπληξε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Θεωρείται επίσης ευρέως ως ηγετικός παράγοντας σε μια εκστρατεία μυστικών δολοφονιών ανώτερων Ρώσων στρατιωτικών και άλλων προσωπικοτήτων που κατηγορούνται από την Ουκρανία για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Η Ρωσία έχει καταδικάσει αυτές τις δολοφονίες ως τρομοκρατικές επιθέσεις.

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Πηγή: Reuters

Η Μόσχα λέει πως χτύπησε δυο ουκρανικά πλοία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ και ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στην Οδησσό, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Απεσταλμένοι των ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία το σαββατοκύριακο (πηγές στο TASS)

Σε Μόσχα και Κίεβο θα ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Την είδηση, μετά από ανάλογες πληροφορίες που μετέδωσε το TASS, επιβεβαίωσαν και Αμερικανοί αξιωματούχοι, στον ιστότοπο Axios.

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Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο επί δεύτερης θητείας Τραμπ.

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Γουίτκοφ και Κούσνερ θα έχουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο το Σάββατο και στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Κυριακή.

Η επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ έρχεται 10 ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ με τους επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας στη Μόσχα.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος: Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ουκρανία διαπιστώνει αυξανόμενη προθυμία μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων για την διεξαγωγή μιας σοβαρής συζήτησης σε ότι αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

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Ο αξιωματούχος είπε ότι ορισμένοι σύμμαχοι θέλουν να αποφύγουν την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και να τα διατηρήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για τις μελλοντικές συνομιλίες, αλλά το Κίεβο θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο και θέλει να έχει τώρα πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)