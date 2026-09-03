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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είπε την Πέμπτη ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το Κίεφο ανέφερε πως αναμένει «νέα δυναμική» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στη ρωσική Άπω Ανατολή, είπε ότι ένας αριθμός χωρών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Κίνα ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

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«Στο τέλος, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση- τη Ρωσία και την Ουκρανία» ανέφερε.

«Είμαστε ευγνώμονες σε όσους προσπαθούν να συμβάλουν σε έναν συμβιβασμό. Υπάρχει πιθανότητα; Από την άποψή μου, ναι, υπάρχει» πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο: «Πιστεύω ότι θα έχουμε τώρα μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες, με την επιστροφή αυτής της ενεργής φάσης πολιτικής και διπλωματικής εμπλοκής σε πολλές πρωτεύουσες ανά τον κόσμο».

Δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, λέγοντας στους δημοσιογράφους να «ακολουθήσουν τα νέα».

Τεσσεράμισι χρόνια αφότου άρχισε η φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σπάνιο οποιαδήποτε πλευρά να εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές για ειρήνη. Τελευταία φορά είχαν συναντηθεί για συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Έκτοτε, με τις ΗΠΑ να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στον πόλεμο με το Ιράν, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν κλιμακώσει τις εκατέρωθεν επιθέσεις μακράς εμβέλειας βαθιά στο έδαφος του αντιπάλου. Οι εχθροπραξίες στη θάλασσα έχουν κλιμακωθεί και αυτές, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυτιλία, ανεβάζοντας τις τιμές των σιτηρών διεθνώς.

Με πληροφορίες από Reuters