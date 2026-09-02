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Ο διάσημος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ ήταν μεταξύ των στόχων ενός σχεδίου απαγωγών στη Γαλλία με στόχους ποδοσφαιριστές, ράπερ και επιχειρηματίες, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Η έρευνα εστιάζει σε έναν 18χρονο Γαλλοελβετό, τον Κλεμέντ Λ., που εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης στις φυλακές Βιλεπίντε για ένοπλη ληστεία και άλλα εγκλήματα. Σύμφωνα με τη Le Parisien, θεωρείται ότι ο Κλεμέντ συνέχιζε να συντονίζει εγκληματικές ενέργειες από τη φυλακή μέσω Snapchat, χρησιμοποιώντας το όνομα «Lester Z».

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Τηλέφωνα που συνδέονταν με τον ύποπτο φέρονται να περιελάμβαναν διευθύνσεις και λεπτομέρειες για διάφορα άτομα που είχαν υποδειχθεί ως πιθανοί στόχοι. Στη λίστα υπάρχουν τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και πλούσιοι επιχειρηματίες.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έλαβε χώρα όντως προσπάθεια κατά του ποδοσφαιριστή.