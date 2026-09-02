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Κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου Τραμπ προσπαθούν να αποφύγουν την κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για να μετριάσουν τις απώλειες ψήφων στους Ρεπουμπλικάνους, ανέφεραν στο Reuters τέσσερα άτομα με γνώση επί των συζητήσεων- ωστόσο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης της στρατιωτικής δράσης μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πρόσθεσαν οι εν λόγω πηγές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα, με τις ΗΠΑ να λένε ότι οι τελευταίες τους επιθέσεις ήταν αντίποινα σε πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και πλοίων στην περιοχή. Προς το παρόν, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση προτιμά την άσκηση οικονομικής πίεσης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επιτευχθούν συμβιβασμοί σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.

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«Διατηρούμε την πίεση στο Ιράν» είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Μα ο Νοέμβριος είναι προτεραιότητα».

Η συγκράτηση του πολέμου μέχρι τότε θα εμπόδιζε την, καθόλου δημοφιλή στην αμερικανική κοινή γνώμη, σύγκρουση να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να κρατήσουν τις πλειοψηφίες τους στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημείωσαν οι συγκεκριμένες πηγές, τρεις εκ των οποίων είναι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Μόνο το 31% των Αμερικανών επιδοκιμάζουν τον πόλεμο, ενώ το 63% τον αποδοκιμάζουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/ Ipsos στα τέλη του Αυγούστου και οι ψηφοφόροι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters σημείωσαν επίσης ότι μια παύση θα έδινε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις περιθώριο να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυρομαχικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προηγμένων όπλων. Ωστόσο η στρατηγική της «ηρεμίας» φαίνεται να δυσκολεύει όλο και περισσότερο: Αν και η σύγκρουση παραμένει λιγότερο έντονη από ό,τι ήταν την άνοιξη ή κατά τα μέσα του καλοκαιριού, και οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει πλήγματα τις τελευταίες ημέρες. Οι ηγέτες του Ιράν, ενθαρρυμένοι μετά από μήνες παρεμπόδισης της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ και χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εσωτερικής αστάθειας, πιθανώς θα συνεχίσουν να χτυπούν στόχους στις ΗΠΑ και συμμαχικές χώρες του Κόλπου, περιλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, πλοίων και ενεργειακών υποδομών, τουλάχιστον σε περιοδική βάση, θεωρούν αναλυτές. Οι ΗΠΑ θα πιέζονται να προβαίνουν σε αντίποινα, οδηγώντας πιθανότατα σε ένα «σπιράλ» κλιμάκωσης που θα φέρει και τις δύο πλευρές πίσω σε μία πλήρους κλίμακας πολεμική σύγκρουση.

«Το καθεστώς έχει κάθε κίνητρο να διαταράσσει την “ηρεμία”- που δεν είναι πραγματική ηρεμία, στην πραγματικότητα, αφού ο ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξήσει κατά πολύ την οικονομική πίεση στο Ιράν» είπε η Μπάρμπαρα Λιφ, που είχε διατελέσει κορυφαία αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή επί Τζο Μπάιντεν.

Ακόμη, άλλος ένας παράγοντας αστάθειας είναι ο ίδιος ο Τραμπ: Η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 40% στο 33% από τότε που άρχισε η σύγκρουση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για κλιμάκωση, μα είναι γνωστό πως έχει την τάση να αλλάζει γνώμη και θα μπορούσε να αλλάξει στάση ως αποτέλεσμα των εξελίξεων.