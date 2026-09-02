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Κυκλοφοριακό χάος έχει προκληθεί στην Αθήνα, καθώς μεγάλος αριθμός φωτεινών σηματοδοτών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, στο Μαρούσι, αλλά και σε πολύ μεγάλο τμήμα της Βασιλίσσης Σοφίας.

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Η βλάβη στο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

Η κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς η μη λειτουργία των φαναριών δυσχεραίνει σημαντικά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Περίπου 5 με 6 συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί στους δρόμους και προχωρούν στην αποκατάσταση των προβλημάτων ανά σημείο. Η εκτίμηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών είναι ότι, εφόσον δεν προκύψουν νέες βυθίσεις τάσης, η λειτουργία του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης θα αποκατασταθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στην ηλεκτροδότηση και είχε ως συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων, παρατηρούνται κατά τόπους δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατά το δυνατόν ομαλής μετακίνησης των πολιτών, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν διατεθεί άμεσα αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά της φωτεινής σηματοδότησης σε κανονική λειτουργία.

Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.