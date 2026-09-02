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Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου ρεύματος από τη ΔΕΗ, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, με πάγιο μόλις €3,5.

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Ο ίδιος επεσήμανε ότι η εξέλιξη σημειώθηκε «σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς» και η ΔΕΗ κατόρθωσε να παραμείνει «οικονομικά ισχυρή και ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΔΕΗ λειτουργεί ως «ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια», συνδράμοντας οικονομικά τα νοικοκυριά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, με πάγιο μόλις €3,5.

Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά.

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή.

Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό: λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος»