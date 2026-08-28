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Η επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ενεργειακό σχήμα που περιλαμβάνει αντλησιοταμίευση, μπαταρίες και ηλεκτρολέβητες, ενισχύοντας την απασχόληση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε τη νέα πτέρυγα 101 κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, η οποία κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση των τοπικών υπηρεσιών υγείας.

Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές, όπως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω επενδύσεις υγείας και στα νοσοκομεία της ευρύτερης περιφέρειας.

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Στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την υπό κατασκευή μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, στον χώρο του πρώην ΑΗΣ (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) Καρδιάς.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση στο εργοτάξιο της μονάδας ΣΗΘΥΑ, επένδυση προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση.

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Η μονάδα πρόκειται να καλύψει απρόσκοπτα τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής (Κοζάνη, Εορδαία, Αμύνταιο) σε ανταγωνιστικό κόστος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή, και θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σύνολο των επενδύσεων της ΔΕΗ στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, που περιλαμβάνουν μονάδα αντλησιοταμίευσης 350 MW, μπαταρίες 50 MW, ηλεκτρολέβητες και σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.



“Σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό”

Μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα την καινούργια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η οποία και θα καλύψει, με σταθερό και προβλέψιμο τρόπο, τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής.

Η ΔΕΗ, όμως, εξακολουθεί να είναι παρούσα στη Δυτική Μακεδονία, επενδύοντας στο μέλλον και σε ένα σύνθετο σχήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από αντλησιοταμίευση και από φυσικό αέριο.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τη διοίκηση της επιχείρησης, διότι πράγματι η ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε έναν εθνικό πρωταγωνιστή, που μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και πέραν των ορίων της πατρίδας μας.

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Αλλά, πρωτίστως, μία υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ είναι αυτή η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει την κοινωνία, να στηρίξει την οικονομία με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και το βασικό ζητούμενο σε μία εποχή όπου η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Συνολικά, η ΔΕΗ -και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και γι’ αυτό πολύ περισσότερο τους επόμενους μήνες- θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές οι οποίες χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από τον λιγνίτη, σε μία καινούργια, καθαρή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης ανέφερε: «Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό και το επιτελείο της κυβέρνησης να δουν το εργοτάξιο της ΣΗΘΥΑ εδώ, στον ΑΗΣ Καρδιάς, που κατασκευάζουμε και το οποίο θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες να τεθεί σε λειτουργία, σταδιακά από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι τον Δεκέμβριο. Όχι μόνο, όμως.

Αυτό το ιστορικό σημείο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς, στην Καρδιά, θα έλεγε κανείς ότι είναι και η “καρδιά” πάρα πολλών διαφορετικών τεχνολογιών που κατασκευάζουμε εδώ στη ΔΕΗ. Πίσω ακριβώς από τις κάμερες είναι το σημείο που θα ξεκινήσει το πολύ μεγάλο έργο της αντλησιοταμίευσης, με δύο πολύ μεγάλες λίμνες: η πρώτη λίμνη με 5 εκατομμύρια κυβικά νερού και η πιο κάτω λίμνη μέσα στο παλιό ορυχείο. 350 MW αντλησιοταμίευσης, μια τεχνολογία που χρειάζεται πάρα πολύ για την ασφάλεια και σαν να λέμε μια τεράστια “μπαταρία” στη χώρα.

Έχουμε την τηλεθέρμανση, έχουμε τους ηλεκτρολέβητες από πίσω, έχουμε τις μπαταρίες 50 MW πίσω από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε, τα οποία ήδη έχουν εγκατασταθεί. Έχουμε μέσα στο παλιό κτίριο του ΑΗΣ Καρδιάς που θα εγκαταστήσουμε τους σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.

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Ένα σημείο, δηλαδή, το οποίο έρχεται να συμβάλλει με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, κάτι μοναδικό, νομίζω, να συνδυάσει υψηλή τεχνολογία, καινούργια τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον, να καλύψει και τις ανάγκες του τόπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε, που ήρθατε σήμερα εδώ και είχαμε τη χαρά να σας δείξουμε όλες τις εργασίες».

«Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα»

Μετά την Πτολεμαϊδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στην Κοζάνη όπου και επισκέφθηκε τη νέα σύγχρονη πτέρυγα, 101 κλινών, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, που πρόκειται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Διοικητή της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ευτυχία Καπάτου στο σύγχρονο κτήριο τεσσάρων επιπέδων, εμβαδού άνω των 6.100 τ.μ., έργο που εντάχθηκε στον μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

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Στο νέο κτήριο μεταφέρονται ο χειρουργικός και ο παθολογικός τομέας, ενώ, για πρώτη φορά στην περιοχή, αναπτύσσεται Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με αγγειακά – εγκεφαλικά επεισόδια. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αναγνωστήρια και γενικότερα χώροι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

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Η κατασκευή του κτηρίου χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και πρόκειται να παραδοθεί προς χρήση το επόμενο διάστημα.

Οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του «Μαματσείου» περιλαμβάνουν, ακόμη, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαρρύθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έργο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στο ΕΣΥ.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό.

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Θυμάμαι την επίσκεψή μου στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας του “Μαματσείου”. Σήμερα είχα τη χαρά να το επισκεφθώ ουσιαστικά τελειωμένο και εντός των επόμενων μηνών θα έχω την ευκαιρία να έρθω και πάλι για να μπορέσω και να το εγκαινιάσω.

Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν γι΄ αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλαιού κτηρίου, ένα έργο το οποίο σε συνεννόηση με τον κ. Περιφερειάρχη εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα.

Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων, καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ, στο “Μαμάτσειο”.

Και στο “Μποδοσάκειο” Νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα θα δημιουργηθεί μία καινούργια ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη.

Πολλά πράγματα, λοιπόν, γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο-“κόσμημα”, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης, αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε από την πλευρά του: «Και αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμβάλλει στο να αναβαθμίσει όλες τις υποδομές υγείας στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Συνεχίζουμε, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης για την περιοχή».

Ο Διοικητής της 3ης ΔΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Νοσοκομείο Κοζάνης, στην ολοκαίνουργια νέα πτέρυγα, την οποία μόλις πριν λίγες μέρες παραλάβαμε ως Νοσοκομείο “Μαμάτσειο”. Είναι ο χειρουργικός τομέας, ο παθολογικός τομέας, έκτασης 6.000 τετραγωνικών. Το θεμελιώσατε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν υποσχεθήκατε ότι θα έρθετε. Σήμερα ήρθατε να δείτε το πώς έχει περατωθεί και έχει ολοκληρωθεί. Σας προσκαλούμε και στα εγκαίνια πολύ σύντομα».