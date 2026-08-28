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Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών παροχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειλικρίνεια και ρεαλισμό σχετικά με τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες του κράτους.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για την επαναπροσέγγιση του εκλογικού κοινού και τη συσπείρωση των δυνάμεών της ενόψει των εθνικών εκλογών.

Κυβερνητικά κλιμάκια θα συνεχίσουν τις επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου πριν από τις επικείμενες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Δύο βασικά μηνύματα, ενόψει και της κάλπης, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη και περίπου μία εβδομάδα πριν από τις εξαγγελίες που θα κάνει στη ΔΕΘ.

Το πρώτο ήταν κατά την τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με «το είπαμε, το κάναμε». Ένα σύνθημα που θα ακουστεί πολύ από την κυβερνητική παράταξη μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

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Το δεύτερο ήταν «η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας», στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής για τα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, ή περισσότεροι θα μας ψηφίσουν, ενδεχομένως, στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης, η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός εστιάζοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και κυρίως στην τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους πολίτες.

«Ακούμε, συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας. Είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα», ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός, δείχνοντας έτσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μη μετάσχει σε μία άκρατη προεκλογική παροχολογία και να μη δώσει υποσχέσεις που δεν μπορεί να υλοποιήσει.

Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης αλλά και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα των συζητήσεων ήταν οι ανάγκες που καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα. Με κάποιες από τις λύσεις που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση να περιλαμβάνονται στο «πακέτο» της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου.

Στόχος αυτής της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα -αλλά και πολλών κυβερνητικών κλιμακίων με επικεφαλής υπουργούς- είναι η επαναπροσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας με ένα εκλογικό κοινό που σήμερα μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από τις τάξεις της και η συσπείρωση των δυνάμεων της με φόντο τις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μυστικό ότι στη Βόρεια Ελλάδα τα δημοσκοπικά ποσοστά της κυβερνώσας παράταξης έχουν υποχωρήσει και έχει ξεκινήσει μία συστηματική προσπάθεια για να αλλάξει αυτή η εικόνα και να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της ΝΔ.

Που θα εστιάσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αν κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στην πόλη -αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα- σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στις κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας και να έρθει σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.

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Ο πρωθυπουργός διανυκτέρευσε στη Φλώρινα και σύμφωνα με το πρόγραμμα του, σήμερα το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα».

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και το απόγευμα, περίπου στις 18.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη, ολοκληρώνοντας έτσι τη διήμερη περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα.

Έντονη κινητοποίηση της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματά η προσπάθεια της Πειραιώς για την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε, η Νέα Δημοκρατία από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις επισκέψεις θα συμμετάσχουν υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

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