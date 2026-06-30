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Η έλλειψη διαχωριστικής νησίδας στο υφιστάμενο τμήμα έχει προκαλέσει πολυάριθμα θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω μετωπικών συγκρούσεων και αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή δεύτερου κλάδου, τη δημιουργία Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και τη βελτίωση του φωτισμού και της σήμανσης.

Οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλα τα εργοτάξια, με τη χρήση μεγάλου αριθμού μηχανημάτων και προσωπικού.

Η ολοκλήρωση του οδικού έργου προγραμματίζεται για το 2031, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο παράδοσής του σε νωρίτερο χρονικό διάστημα.

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Ένα πολύ σημαντικό έργο του οδικού δικτύου, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Και ο λόγος για τον άξονα Χαλάστρα – Πολύκαστρο, που αποτελεί βασικό τμήμα της σύνδεσης προς τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και πέρασμα για την είσοδο και έξοδο από την Ευρώπη. Και μπορεί να πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πέρασμα, ωστόσο θεωρείται παράλληλα άκρως επικύνδυνος δρόμος με δεκάδες θανατηφόρα δυστυχήματα να έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

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Η βασική αιτία εντοπίζεται στη σημερινή διαμόρφωση του δρόμου, ο οποίος λειτουργεί ως ενιαίο οδικό τμήμα, χωρίς διαχωριστική νησίδα μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Η έλλειψη αυτού του διαχωρισμού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μετωπικών συγκρούσεων, ιδιαίτερα εξαιτίας της αυξημένης διέλευσης βαρέων οχημάτων.

Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η πολιτεία προωθεί ήδη ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να αναμορφώσει την εικόνα της περιοχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή δεύτερου κλάδου κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στον τομέα του φωτισμού, της οδικής σήμανσης και των διαγραμμίσεων, ενώ θα βελτιωθούν και οι συνδέσεις με τους γειτονικούς οικισμούς. Στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η ομαλότερη εξυπηρέτηση τόσο της τοπικής όσο και της διερχόμενης κυκλοφορίας.

Τα πιο πρόσφατα πλάνα από τα εργοτάξια αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται πλέον με εντατικούς ρυθμούς. Όπως φαίνεται στις εικόνες, σε αρκετά τμήματα της διαδρομής έχουν ήδη ολοκληρωθεί εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες, ενώ συνεχίζονται οι διαμορφώσεις της νέας χάραξης και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων.

Την ίδια στιγμή, τα εργοτάξια βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, με εκατοντάδες εργαζόμενους και μεγάλο αριθμό μηχανημάτων να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του έργου, με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών και την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Όπως όλα δείχνουν το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2031 αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί και νωρίτερα.