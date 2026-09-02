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Επιβεβαιωμένο περιστατικό λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Παλαιό Φάληρο, με τον Δήμο να προχωρά σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 14:00 και θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή γύρω από την οδό Ζαΐμη, σε ακτίνα 300 μέτρων.

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Για λόγους προστασίας, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στις κατοικίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και για τα κατοικίδια, τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σε κλειστό χώρο, ενώ τα σκεύη με τροφή και νερό θα πρέπει να απομακρυνθούν. Οι κάτοικοι καλούνται επίσης να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν στο εσωτερικό παιδικά παιχνίδια και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία της δημόσιας υγείας.