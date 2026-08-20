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Περίπου ένας στους εκατόν πενήντα ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα και απαιτούν νοσηλεία.

Δεν υφίσταται ειδική θεραπεία για τον ιό, με την ιατρική φροντίδα να επικεντρώνεται στην υποστηρικτική αντιμετώπιση κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και δύο εβδομάδες μετά το τσίμπημα, ενώ δεν υπάρχει δερματική ένδειξη για τη μόλυνση.

Οι κάτοικοι περιοχών με αυξημένη δραστηριότητα του ιού οφείλουν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

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Καθησυχαστικός για την εξέλιξη της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε σήμερα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος έχει ήπια πορεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ εξήγησε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από τον ιό δεν εμφανίζουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν καν ότι μολύνθηκαν.

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Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων μπορεί να προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα.

«Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150» Τι γίνεται στις σοβαρές περιπτώσεις

Στις σοβαρές περιπτώσεις, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη και να απαιτεί άμεση νοσηλεία. Υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, λήθαργος, φωτοφοβία, σπασμοί ή παράλυση είναι συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική και προσαρμόζεται στην κλινική κατάσταση κάθε ασθενούς.

Πότε μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι τα σοβαρά περιστατικά είναι εκείνα που χρειάζονται εξειδικευμένο διαγνωστικό έλεγχο. Το διάστημα από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων δεν είναι ίδιο σε όλους και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάσει ακόμη και τις δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στο δέρμα που να μπορεί να αποκαλύψει αν το κουνούπι που τσίμπησε έναν άνθρωπο ήταν μολυσμένο. Η δερματική αντίδραση προκαλείται από το σάλιο του κουνουπιού και την αλλεργική αντίδραση που ενδέχεται να προκαλέσει και όχι από την παρουσία του ιού.

Η σημασία της γεωγραφικής κατανομής

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, καθώς, όπως εξήγησε ο καθηγητής, τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.

Ως εκ τούτου, η αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένδειξη ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.