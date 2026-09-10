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Από το σύνολο των περιστατικών, οι 217 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 107 παρουσίασαν ήπια συμπτωματολογία.

Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 73 δήμους σε 22 περιφερειακές ενότητες της χώρας, με την Αττική να παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία συγκριτικά με προηγούμενα έτη.

Ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει επιπλέον δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου για μετάδοση, παρά την απουσία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε αυτούς μέχρι σήμερα.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

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Από την έναρξη της επιτήρησης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί και δηλωθεί στην Ελλάδα συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα.

Από τους ασθενείς αυτούς, οι 217 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 107 περιστατικά παρουσίασαν ήπια συμπτωματολογία.

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Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σε ποιες περιοχές έχει εντοπιστεί ο ιός

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε 73 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 22 περιφερειακές ενότητες και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης.

Οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες έχουν καταγραφεί κρούσματα είναι οι εξής:

Ανατολικής Αττικής

Βορείου Τομέα Αθηνών

Δυτικής Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Πειραιώς

Καρδίτσας

Λάρισας

Τρικάλων

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Λακωνίας

Εύβοιας

Βοιωτίας

Ρεθύμνου

Ηρακλείου

Ροδόπης

Έβρου

Έντονη η κυκλοφορία του ιού στην Αττική

Οι υγειονομικές αρχές θεωρούν πιθανό να διαγνωστούν και άλλα περιστατικά το επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στην Αττική, όπου φέτος παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού και μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και περιφερειακές ενότητες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από τους δήμους στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα και χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενοι», η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του ΕΟΔΥ, αφού έλαβε υπόψη επιδημιολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, γνωμοδότησε ότι ως «υψηλού κινδύνου» χαρακτηρίζονται επιπλέον οι ακόλουθοι δήμοι:

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Ηρακλείου, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών

Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Ιλίου, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Μουζακίου, ΠΕ Καρδίτσας

Φαρκαδόνας, ΠΕ Τρικάλων

Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών

Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης

Πύδνας – Κολινδρού, ΠΕ Πιερίας

Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς

Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας

Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου

Τήνου, ΠΕ Τήνου

Στους συγκεκριμένους δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιο ανθρώπινο κρούσμα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης. Ωστόσο, συνυπάρχουν παράγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο και εμφάνισης κρουσμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενους δήμους, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τη λοίμωξη.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ για την προστασία από τα κουνούπια

Η επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια ούτε οι περιοχές στις οποίες θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ο ιός ούτε εκείνες όπου ενδέχεται να εμφανιστούν νέα κρούσματα σε κάθε περίοδο μετάδοσης.

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Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία κυκλοφορούν τα κουνούπια.