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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά, η Ικαρία, καθώς και αρκετές περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την Ομάδα Έκδοσης του χάρτη, στις συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός και κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4.

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Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας.