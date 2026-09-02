Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που βρήκε τον κατηγορούμενο να κρατά τα χέρια της αιμόφυρτης 42χρονης διασώστριας, η οποία βρισκόταν πεσμένη στις σκάλες.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι εντόπισε δύο μαχαίρια στο σημείο, εκ των οποίων το ένα ήταν λυγισμένο και γεμάτο αίματα.

Επιπλέον, ο ίδιος παρατήρησε ότι το δεξί χέρι του 41χρονου κατηγορούμενου ήταν καλυμμένο με αίματα αμέσως μετά την επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις για τις φωνές που ακούστηκαν πριν από το περιστατικό και τις συνθήκες της καταδίωξης.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη, ισχυριζόμενος ότι αντέδρασε ενστικτωδώς και ότι δεν έφερε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

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Ο αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Live News» , περιγράφοντας όσα αντίκρισε κατά τις δραματικές στιγμές της επίθεσης στην Άνω Σύρο.

Ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στην Ευαγγελία, η οποία είχε ήδη καταρρεύσει στις σκάλες, ενώ ο 41χρονος κατηγορούμενος βρισκόταν πάνω της και κρατούσε τα χέρια της. Όπως εξηγεί, η 42χρονη εξακολουθούσε να φορά τη μάσκα της.

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«Σηκώνομαι και τρέχω να κατέβω τις, τις σκάλες. Όταν φτάνω, βλέπω το άτομο με τη μάσκα στο πάτωμα, στις σκάλες και ο… είναι ξαπλωμένος από πάνω της, κρατώντας τα χέρια της. Οπότε στην πραγματικότητα είχε τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά της και εκείνος της κρατούσε τα χέρια και, τραβούσε, τραβούσε τα χέρια της. Ήταν ξαπλωμένη λίγο-πολύ μπρούμυτα, με το πρόσωπο προς τα κάτω» περιγράφει.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η διασώστρια ήταν βαριά τραυματισμένη και βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να της κρατά τα χέρια.

«Τα χέρια της ήταν σταυρωμένα μπροστά από το σώμα της και εκείνος της κρατούσε τα χέρια» λέει ο αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος.

Τι κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας για τα δύο μαχαίρια

Την ίδια ώρα, ο 41χρονος αρνείται ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε την 42χρονη. Μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι δεν είχε μαζί του μαχαίρι κατά την καταδίωξη και πως αντέδρασε ενστικτωδώς μέσα στο σπίτι του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, ωστόσο, υποστηρίζει ότι στο σημείο εντόπισε δύο μαχαίρια. Το ένα, όπως λέει, βρισκόταν δίπλα στην Ευαγγελία και ήταν ματωμένο, ενώ το δεύτερο ήταν μεγαλύτερο και βρισκόταν χαμηλότερα στις σκάλες.

«Βλέπω ένα μαχαίρι πεσμένο δίπλα τους στο πάτωμα, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και ήταν λυγισμένο. Δηλαδή, η λαβή ήταν λυγισμένη. Και υπήρχε άλλο ένα μαχαίρι πιο κάτω στις σκάλες, το οποίο ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν μαχαίρι χασάπη. Και αυτό ήταν καθαρό» περιγράφει.

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Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν ήταν παρών τη στιγμή του μαχαιρώματος, καθώς έφτασε στο σημείο αφού είχε ολοκληρωθεί η καταδίωξη. Αυτό που παρατήρησε, όπως αναφέρει, ήταν ότι το δεξί χέρι του κατηγορούμενου ήταν γεμάτο αίματα.

«Δεν είδα καθόλου αίμα, εκτός από το χέρι του. Το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα» λέει.

«Οι φωνές σταμάτησαν πριν βγει εκείνη από το σπίτι»

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το σκηνικό της επίθεσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι φωνές που προηγήθηκαν της καταδίωξης και ακούστηκαν από κατοίκους της περιοχής.

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Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι αντέδρασε αυθόρμητα μέσα στο σπίτι του και στη συνέχεια ακολούθησε την 42χρονη, χωρίς να γνωρίζει ποια ήταν και χωρίς, όπως ισχυρίζεται, να έχει πρόθεση να τη σκοτώσει.

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ότι αρχικά άκουσε έντονες γυναικείες φωνές και στη συνέχεια μια ανδρική φωνή, πριν επικρατήσει απόλυτη σιωπή.

«Είναι μια πολύ, πολύ οξεία γυναικεία φωνή που ουρλιάζει. Ένα πολύ παρατεταμένο ουρλιαχτό. Φώναζε κάτι, που δεν κατάλαβα, επειδή ήταν στα ελληνικά και δεν μιλάω ελληνικά. Μετά ακούω μια δεύτερη, επίσης γυναικεία φωνή, να ουρλιάζει κι αυτή. Και μετά, για πολύ λίγο, μια ανδρική φωνή να φωνάζει επίσης κάτι. Και μετά σιωπή» λέει ο μάρτυρας.

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Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, ο κατηγορούμενος πέταξε μια γλάστρα, με αποτέλεσμα η 42χρονη να πέσει στο έδαφος.

«Η σύζυγος του… ήταν επίσης εκεί ή μάλλον έτρεχε πέρα δώθε και ούρλιαζε ακόμα και ήταν στο τηλέφωνο, πιθανώς καλώντας το ασθενοφόρο» λέει ο μάρτυρας.

Οι κρίσιμες στιγμές πριν από την τραγωδία

Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρεται και στις τελευταίες στιγμές πριν από την έξοδο της 42χρονης από το σπίτι, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κατηγορούμενος αμέσως μετά.

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«Οι φωνές ακούστηκαν μέσα στο σπίτι. Οι φωνές σταμάτησαν, πριν βγει εκείνη από το σπίτι. Και μετά έφτασε η σύζυγος και δεν θυμάμαι ακριβώς, αν του έδωσε εκείνη το τηλέφωνο, επειδή εκείνος κρατούσε το τηλέφωνο και ήταν σαν, ήταν σαν να έτρεμε» λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

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Οι νέες μαρτυρίες αναμένεται να αξιοποιηθούν από τις αρχές στην προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο.