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Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε την προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αντιφάσεων στην απολογία του.

Οι αρχές αξιολογούν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν τα κίνητρα και τα γεγονότα εντός της οικίας.

Ο πατέρας του θύματος αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας και χαρακτηρίζει το χτύπημα ως πράξη ακραίου μίσους.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας αναμένει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη συνεχιζόμενη δικαστική έρευνα.

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Σε ένα πραγματικό θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με τις δικαστικές αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τις Αρχές είναι τι ήταν αυτό που οδήγησε την 41χρονη στην κατοικία του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που πέρασε την πόρτα του σπιτιού μέχρι την αιματηρή επίθεση.

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Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, με το οποίο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 41χρονου κατηγορουμένου, οι δικαστές καταγράφουν σειρά στοιχείων και αντιφάσεων στην εκδοχή που έδωσε για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Η απολογία του 41χρονου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο όσα υποστήριξε ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα, αξιολογούνται τα διαθέσιμα στοιχεία για την παρουσία της 41χρονης στο σπίτι και όσα ακολούθησαν.

«Μπαμπά, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»

Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια και ο πατέρας της 41χρονης διασώστριας, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία εξέλιξη.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο πατέρας της γυναίκας συγκλόνισε αναφερόμενος στον χαρακτήρα της κόρης του και στην απώλεια που έχει προκαλέσει στην οικογένεια.

«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε, ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την τελευταία φορά που είδε την κόρη του ζωντανή.

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«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”», είπε, εξηγώντας ότι λίγες ώρες αργότερα πληροφορήθηκε από τον αδελφό του τι είχε συμβεί.

«Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: “Έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσατε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο”. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», ανέφερε συγκλονισμένος.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα»

Για τον πατέρα της 41χρονης, η προφυλάκιση του κατηγορουμένου αποτελεί μια πρώτη δικαίωση για την οικογένεια, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και παράλληλα περιμένει απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

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Ο ίδιος αμφισβητεί την εκδοχή περί άμυνας και υποστηρίζει ότι το χτύπημα με το μαχαίρι ήταν αποτέλεσμα επιθετικής συμπεριφοράς.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν πλέον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη στο σπίτι στην Άνω Σύρο και ποια ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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Για την οικογένεια της 41χρονης, ωστόσο, πέρα από τα νομικά ερωτήματα υπάρχει και η οδυνηρή πραγματικότητα μιας γυναίκας που, όπως περιγράφει ο πατέρας της, αφιέρωσε τη ζωή της βοηθώντας άλλους ανθρώπους και έφυγε από το σπίτι της εκείνο το απόγευμα λέγοντας απλώς ότι «πάει σε μια δουλίτσα και έρχεται».