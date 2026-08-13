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Το φεστιβάλ γιορτάζει φέτος τη δέκατη επέτειό του και τα διακόσια χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της διοργάνωσης αποτελεί το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1888 στην Ιταλία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως μουσικές συμπράξεις, διαλέξεις και εκθέσεις, με την είσοδο σε όλες τις συναυλίες να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την Καθολική Επισκοπή Σύρου και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών Σύρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αρχιμουσικού Στέφανου Τσιαλή.

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To Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ υποδέχεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη Σύρο, τον Olivier Latry, έναν από τους κορυφαίους οργανίστες της εποχής μας.

Ο σπουδαίος Γάλλος μουσικός έχει συνδέσει το όνομά του με τον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame), όπου σε ηλικία μόλις 23 ετών διορίστηκε τιτουλάριος οργανίστας, θέση που διατηρεί έως σήμερα. Με τη μοναδική δεξιοτεχνία και τη βαθιά γνώση του, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του εκκλησιαστικού οργάνου διεθνώς, διευρύνοντας διαρκώς τα όρια της μουσικής που γράφτηκε για το συγκεκριμένο όργανο.

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Ολιβιέ Λατρί

Έχει εμφανιστεί στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, από την Philharmonie του Βερολίνου και το Concertgebouw του Άμστερνταμ έως το Walt Disney Hall του Λος Άντζελες, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Musikverein της Βιέννης και το Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους διεθνούς ακτινοβολίας.

Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ολιβιέ Λατρί επιλέγει τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου της Άνω Σύρου για μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα.

Με τον επετειακό τίτλο «10 χρόνια ΑΝΩ – 200 χρόνια Ερμούπολη» (17-23 Αυγούστου), η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την Καθολική Επισκοπή Σύρου και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών Σύρου, συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημείο αναφοράς του Φεστιβάλ αποτελεί το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, το αρχαιότερο λειτουργικό εκκλησιαστικό όργανο της Ελλάδας, κατασκευασμένο το 1888 στην Ιταλία και πλήρως αποκατεστημένο το 2019.

Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον αρχιμουσικό Στέφανο Τσιαλή και παρουσιαστή των συναυλιών τον μουσικό παραγωγό του Τρίτου Προγράμματος Νίκο Κανελλόπουλο, η επετειακή διοργάνωση περιλαμβάνει συναυλίες, μουσικές συμπράξεις, λογοτεχνικές αναγνώσεις, διαλέξεις και εκθέσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της Σύρου με τη μουσική, τις τέχνες και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα πέρα από την έναρξη με τον Ολιβιέ Λατρί, έχουν η ιστορική μουσική συνάντηση δύο θρησκευτικών παραδόσεων -Καθολικών και Ορθοδόξων– στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ερμούπολης, η πρώτη εμφάνιση της ANΩ Festival Orchestra στο Θέατρο Απόλλων με έργα Συριανών συνθετών του 19ου αιώνα, καθώς και η πανηγυρική συναυλία λήξης με έργα για εκκλησιαστικό όργανο, έγχορδα και χορωδία.

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Info

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΑΝΩ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου δεν θα είναι επισκέψιμος για το ευρύ κοινό από τις 19:00 και μετά τις ημέρες των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΑΝΩ, προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση και η ομαλή ταξιθεσία του κοινού που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις συναυλίες της Δευτέρας 17, της Τετάρτης 19 και της Κυριακής 23 Αυγούστου.

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Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://anofestival.gr/