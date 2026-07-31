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Μετά το μεγάλο sold out στο Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανεβαίνουν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Νεφέλη Φασούλη. ερμηνευτές που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του, θα είναι εκεί, τιμώντας τον για άλλη μία φορά, με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια.

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Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του σπουδαίου συνθέτη, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή.

Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Info

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

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Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panta-gelastoi-kai-gelasmenoi-skg/

και στο δίκτυο συνεργατών (Public, Nova).

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000

Φυσική Προπώληση (μόνο εισιτήρια ορθίων)

Σάρωθρον: Κατούνη 17 – 19 | Θεσσαλονίκη, Λαδάδικα

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Τιμές εισιτηρίων:

Α ζώνη: 30€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Β ζώνη: 25€ (αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Γ ζώνη: 20€ (κερκίδα, αριθμημένες θέσεις καθήμενων)

Δ ζώνη: 18€ (όρθιοι)

Early Bird τα 100 πρώτα εισιτήρια ορθίων με 15€

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