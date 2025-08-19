Με μία συγκινητική βραδιά, που παρακολούθησαν πάνω από 2.000 άτομα στην Παραλία του Μαντουδίου, όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Ζωή Παπαδοπούλου, γιόρτασαν το ελληνικό τραγούδι μέσα από τις πιο διαχρονικές του στιγμές, άνοιξε στις 30 Ιουλίου, το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», που συνεχίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ελεύθερη είσοδο.

Η σκυτάλη δίνεται τώρα σε δύο ακόμη ξεχωριστές συναυλίες, που υπόσχονται να γεμίσουν τη Βόρεια Εύβοια με ήχους, μνήμες και συγκίνηση.

Στις 29 Αυγούστου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Άννας, το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα εμβληματικά του τραγούδια -το «Καραντί», «Ένα μαχαίρι», «Ελένη», «Πάντα γελαστοί», «Ρόζα» και πολλά άλλα- με ερμηνευτές τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένους από εξαίρετους μουσικούς και υπό τη διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Προκοπίου, οι Χαΐνηδες έρχονται με την εκρηκτική τους ενέργεια, παντρεύοντας την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά ακούσματα, σε μια συναυλία γεμάτη πάθος, ρυθμό και απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές. Παίζουν και τραγουδούν οι Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στις Ροβιές, οι «Λούστροι» παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Ρεμπέτικο, η γέφυρα στο Αιγαίο», ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη, με συναυλίες, μουσικά ταξίδια και διαλέξεις που απλώνονται έως και τις 19 Οκτωβρίου: από το πάθος του αργεντίνικου τάνγκο και την κομψότητα του ιταλικού μπαρόκ, μέχρι τη μεσαιωνική Μεσόγειο, τη σύγχρονη σκέψη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δημιουργικές φωνές της ελληνικής σκηνής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης -Αγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβι