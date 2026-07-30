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Τα μέλη του γκρουπ εξέφρασαν την επιθυμία η μουσική τους να μην διαχωρίζεται με βάση την περιοχή προέλευσης ή τη γλώσσα.

Η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης καθιέρωσε πρόσφατα την κατηγορία Καλύτερης Ασιατικής Ποπ Μουσικής Ερμηνείας, προκαλώντας αντιδράσεις από θαυμαστές που θεωρούν ότι η κίνηση αυτή εισάγει διακρίσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση των BTS, επισημαίνοντας πως ο στόχος της νέας κατηγορίας είναι η ανάδειξη και όχι ο περιορισμός της ασιατικής μουσικής σκηνής.

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Οι BTS ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα με το νέο τους άλμπουμ «Arirang» στα βραβεία Grammy 2027.

Η απόφαση του supergroup της K-pop έρχεται μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση από την Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης ότι προστίθεται μια νέα κατηγορία για την Καλύτερη Ασιατική Ποπ Μουσική Ερμηνεία, στην τελετή απονομής των βραβείων το επόμενο έτος, η οποία θα αναγνωρίσει την «καλλιτεχνική αριστεία» στην ασιατική ποπ μουσική και οι συμμετοχές πρέπει να περιλαμβάνουν ουσιαστική χρήση μίας ή περισσότερων ασιατικών γλωσσών.

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Και τα επτά μέλη των BTS -RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook- ανάρτησαν την ίδια ανακοίνωση στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο Instagram, επιβεβαιώνοντας την άρνησή τους να υποβάλουν το άλμπουμ τους για υποψηφιότητα.

«Αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε φέτος στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Grammy. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται γι’ αυτό που είναι και όχι να διαχωρίζεται με βάση την περιοχή προέλευσης ή τη γλώσσα. Ευχαριστούμε τους Army (οι φαν του γκρουπ) και όλους όσοι βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας».

Τραγούδια που ερμηνεύονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά δεν είναι επιλέξιμα για την κατηγορία. Το πρόσφατο άλμπουμ των BTS περιλαμβάνει πολλά τραγούδια με στίχους κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το «Swim» έχει μόνο αγγλικό στίχο, γεγονός που θα το καθιστούσε μη επιλέξιμο για την κατηγορία Καλύτερης Ασιατικής Ποπ Μουσικής Ερμηνείας.

Η Recording Academy απαντά στην κριτική για την νέα κατηγορία

Η Recording Academy επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση των BTS να μη διεκδικήσουν βραβείο στα Grammy του 2027, διαβεβαιώνοντας ότι η νέα κατηγορία Best Asian Pop Music Performance δεν δημιουργήθηκε για να περιορίσει την K-pop ή να αποκλείσει τους Ασιάτες καλλιτέχνες από τις κορυφαίες διακρίσεις του θεσμού.

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Με ανακοίνωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Recording Academy, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση του δημοφιλούς συγκροτήματος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι σέβεται την επιλογή των μελών του. «Λυπάμαι που οι BTS επέλεξαν να μη συμμετάσχουν φέτος στη διαδικασία των Grammy, αλλά, ως δημιουργός μουσικής, κατανοώ και σέβομαι την απόφασή τους», ανέφερε.

Ο ίδιος επιχείρησε να απαντήσει στην κριτική που έχει διατυπωθεί μετά την καθιέρωση της νέας κατηγορίας, επιμένοντας ότι στόχος της είναι να αναδείξει –και όχι να διαχωρίσει– την ασιατική ποπ μουσική.

«Η κατηγορία Asian Pop δημιουργήθηκε για να αναδείξει το βάθος, την πολυμορφία και την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ποπ μουσικής που προέρχεται από την Ασία. Περισσότερες κατηγορίες σημαίνουν ότι αναγνωρίζεται το έργο περισσότερων καλλιτεχνών. Δεν δημιουργήθηκε για να διχάσει, αλλά για να διευρύνει το φάσμα των δημιουργών που αναγνωρίζονται από τους 15.000 ψηφοφόρους των Grammy», τόνισε.

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Ο Μέισον έσπευσε επίσης να διευκρινίσει ότι η συμμετοχή σε μια κατηγορία μουσικού είδους, όπως η Asian Pop, η Jazz ή η Country, δεν στερεί από κανέναν καλλιτέχνη το δικαίωμα να διεκδικήσει παράλληλα διακρίσεις στις κορυφαίες γενικές κατηγορίες των βραβείων, όπως Δίσκος της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

Η θεσμοθέτηση του νέου βραβείου προκάλεσε την αντίδραση των θαυμαστών της K-pop. Πολλοί υποστήριξαν ότι, αντί να τιμά τους Ασιάτες καλλιτέχνες, η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης τους εντάσσει σε μια ξεχωριστή κατηγορία.

Οι BTS έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στη σκηνή των βραβείων Grammy και έχουν κερδίσει τέσσερις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για την Καλύτερη Ποπ Εμφάνιση Ντουέτου/Συγκροτήματος και για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, αλλά δεν έχουν κερδίσει ποτέ.

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Δεν είναι πάντως οι πρώτοι καλλιτέχνες που επιλέγουν να απέχουν από τα Grammy, επικαλούμενοι άδικη μεταχείριση. Ανάλογη στάση έχουν κατά καιρούς κρατήσει οι Drake, Jay-Z και The Weeknd, ορισμένοι μάλιστα για αρκετά χρόνια. Ο Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Recording Academy με καλλιτέχνες που είχαν απομακρυνθεί από τον θεσμό, πετυχαίνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις να τους επαναφέρει.

Με πληροφορίες από Variety, BBC

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