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Η Γουίλσον χαρακτήρισε το σενάριο της ταινίας απαράδεκτο και στερούμενο βάθους σε άρθρο της στο London Review of Books.

Παρά την κριτική της, η μεταφράστρια παραδέχτηκε ότι η κινηματογραφική παραγωγή ενισχύει το ενδιαφέρον του κοινού για την αρχαία γραμματεία.

Η Όουτς κατηγόρησε τη Γουίλσον για έλλειψη σεβασμού και υιοθέτηση επιθετικής ρητορικής, υποστηρίζοντας την καλόπιστη προσπάθεια των δημιουργών της ταινίας.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είχε αναφέρει προηγουμένως ότι χρησιμοποίησε τη μετάφραση της Γουίλσον ως πηγή έμπνευσης για τη διαμόρφωση του κεντρικού χαρακτήρα.

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Η Τζόις Κάρολ Όουτς, μία από τις κορυφαίες εν ζωή Αμερικανίδες συγγραφείς, έσπευσε να υπερασπιστεί την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μετά την κριτική που άσκησε η μεταφράστρια Έμιλι Γουίλσον και η οποία έγινε viral.

«Αντί να διαφωνεί με τις ερμηνείες του Ομήρου με συναδελφικό τρόπο, η συγκεκριμένη μεταφράστρια, η οποία έχει ωφεληθεί όσο λίγοι από τη δημοσιότητα που έφερε η ταινία του Νόλαν, υιοθετεί τη χονδροειδή γλώσσα των υποστηρικτών του MAGA, που επιτίθενται σε όσους έχουν διαφορετικές ιδέες από τις δικές τους», έγραψε η Όουτς στο X. «Θα περίμενε κανείς από μια μεταφράστρια -ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αφού το έργο της είναι να υπηρετεί ένα κείμενο και να παραμένει πιστή σε αυτό- να δείχνει έστω και λίγη περισσότερη περίσκεψη και σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που ενεργούν καλόπιστα, όπως, άλλωστε, θα ισχυριζόταν ότι κάνει και η ίδια».

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Η Γουίλσον, πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, η οποία υπέγραψε τη μετάφραση της «Οδύσσειας» του Ομήρου το 2017, καταφέρθηκε εναντίον της κινηματογραφικής μεταφοράς του Νόλαν σε άρθρο της στο London Review of Books. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το σενάριο είναι απαράδεκτο», ότι η ταινία στερείται «ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους» και ότι «δεν έχει τίποτα πειστικό να πει».

Στην κριτική της, η Γουίλσον -μεταφράστρια επίσης έργων του Σενέκα, του Ευριπίδη και της «Ιλιάδας» του Ομήρου- παρομοίασε τη σχεδόν τρίωρης διάρκειας ταινία του Νόλαν με την τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον και τη σειρά «Game of Thrones».

Επανερχόμενη στο ίδιο θέμα σε συνέντευξη της στους Sunday Times επανέλαβε μεν ότι «Οι χαρακτήρες [της ταινίας] δεν έχουν το βάθος που διαθέτουν οι ομηρικοί ήρωες», αναγνωριζοντας ωστόσο, ότι «η ταινία ήδη συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού για την αρχαία ελληνική γραμματεία» και τονίζοντας: «Οι μεταφράσεις της Οδύσσειας, μεταξύ των οποίων και η δική μου, γίνονται ανάρπαστες…».

Ο Νόλαν είχε στο παρελθόν εκφραστεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη μετάφραση της Γουίλσον. Είχε δηλώσει στο Empire ότι χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς την εναρκτήρια φράση της δικής της μετάφρασης, «Πες μου για έναν περίπλοκο άνδρα», όταν διαμόρφωνε τον χαρακτήρα του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

Με πληροφορίες από Variety, Los Angeles Times