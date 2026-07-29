Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν συνηθίζω να μοιράζω εύκολα επαίνους στις κυβερνήσεις. Όταν όμως βλέπω μια σωστή πρωτοβουλία, θεωρώ υποχρέωσή μου να το αναγνωρίζω δημόσια. Και η βιντεοκλήση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς και η επίσημη πρόσκληση να επισκεφθεί την Ελλάδα ως φιλοξενούμενος της χώρας, ήταν μια εξαιρετική κίνηση.

Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν η πρόσκληση είχε τυπικό ή περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Ο μεγαλύτερος ίσως σκηνοθέτης της εποχής μας επέλεξε να φέρει ξανά την «Οδύσσεια» στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έβαλε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να μιλούν για τον Όμηρο, για την Ιθάκη, για την ελληνική μυθολογία και για τον πολιτισμό που εξακολουθεί να γεννά έμπνευση τρεις χιλιάδες χρόνια μετά.

Advertisement

Advertisement

Αυτό δεν αγοράζεται με καμία διεθνή διαφημιστική καμπάνια. Δεν κοστολογείται. Είναι μια ανεκτίμητη προσφορά προς την Ελλάδα.

Αν, λοιπόν, ο Νόλαν αποδεχθεί την πρόσκληση, δεν πρέπει να περιοριστούμε σε μια εθιμοτυπική συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και σε μερικές φωτογραφίες. Η επίσκεψή του πρέπει να σχεδιαστεί με επαγγελματισμό. Να επισκεφθεί τις περιοχές όπου έγιναν τα γυρίσματα, να μιλήσει ο ίδιος για την εμπειρία του, να συναντήσει νέους δημιουργούς, πανεπιστημιακούς, ανθρώπους του κινηματογράφου. Να μετατραπεί η παρουσία του σε ένα γεγονός με διεθνή απήχηση.

Και κάτι ακόμη. Η Ελλάδα πρέπει να μάθει επιτέλους να τιμά όσους την τιμούν.

Δεν γνωρίζω ποιες ακριβώς πρωτοβουλίες επεξεργάζεται το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Ειλικρινά χαίρομαι όμως που πληροφορούμαι ότι δεν σκέφτονται μια απλή εθιμοτυπική φιλοξενία, αλλά δράσεις με ουσία. Προσωπικά θα έβλεπα θετικά ακόμη και την απονομή μιας υψηλής κρατικής διάκρισης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θα περίμενα από την Ακαδημία Αθηνών να εξετάσει κι εκείνη έναν τρόπο αναγνώρισης της προσφοράς του.

Γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν γύρισε απλώς μία ακόμη ταινία. Υπενθύμισε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι μεγαλύτερες ιστορίες της ανθρωπότητας εξακολουθούν να έχουν ελληνική υπογραφή.

Και αυτή την προσφορά δεν έχουμε το δικαίωμα να την αντιμετωπίσουμε ως μια ακόμη είδηση της επικαιρότητας. Οφείλουμε να τη μετατρέψουμε σε εθνικό πολιτιστικό κεφάλαιο.