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Κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «When I’m Home» του Τράβις Σκοτ, που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το single συνυπογράφουν ο Τζέιμς Μπλέικ, ο Τράβις Σκοτ και ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Λούντβιχ Γιόρανσον -ο οποίος και ανέλαβε το εξαιρετικά ιδιαίτερο soundtrack της ταινίας.

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Ο Σκοτ εμφανίζεται στην αρχή της αφήγησης ως Βάρδος που απαγγέλλει αρχαία έπη. Μιλώντας για την επιλογή του καστ, ο Νόλαν εξήγησε ότι η ραπ χρησιμεύει ως ένα σύγχρονο ανάλογο της αρχαίας προφορικής ποίησης.

Στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ο Αμερικανός ράπερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην ταινία, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Variety, αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με το έπος του Ομήρου ως μαθητής. Θυμήθηκε πώς η δασκάλα του, Μπέρνις Γουέμπστερ, του το ανέθεσε για καλοκαιρινή ανάγνωση. «Με έβαλε να γράψω μια έκθεση για το βιβλίο και έκανα μερικές ανοησίες με τη βοήθεια του CliffsNotes», αποκάλυψε ο Σκοτ. «Έφαγα κατσάδα επειδή είπα ψέματα ότι το διάβασα… Είναι σαν να μου λέει: “Βλέπεις; Γι’ αυτό σε έβαλα να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Τώρα είσαι σε αυτή την ταινία. Είναι πραγματικά τρελό» είπε ο Τράβις Σκοτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ