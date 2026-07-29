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Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη αποκλειστικά το όχημα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Ο Χάνσαρντ είχε βραβευτεί με Όσκαρ το 2008 για το τραγούδι Falling Slowly από την ταινία Once.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας και συνεργάτες του μουσικού εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του ταλαντούχου καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Χάνσαρντ ίδρυσε τους The Frames, συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές και κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους.

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Ο ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο, σε ηλικία 56 ετών. Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για μάρτυρες σχετικά με το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη μόνο ένα όχημα.

Ο Γκλεν Χάνσαρντ είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ταινία «Once» (2007) με το κομμάτι Falling Slowly.

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Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο «ενός ταλαντούχου μουσικού και ηθοποιού που συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».

Ο Χάνσαρντ γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1970 και ξεκίνησε την καριέρα του ως πλανόδιος μουσικός στους δρόμους της πόλης. Έπαιξε στην ταινία του Άλαν Πάρκερ The Commitments (1991), η οποία αφηγείται την ιστορία μιας soul μπάντας που αποτελείται από νέους της εργατικής τάξης του Δουβλίνου. Είχε ιδρύσει τους The Frames έναν χρόνο νωρίτερα.

Ήταν μέλος του μουσικού σχήματος The Swell Season μαζί με την συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία Once, Μαρκέτα Ιργκλοβα. Κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους, μεταξύ των οποίων το Didn’t He Ramble, που ήταν υποψήφιο για Βραβείο Grammy Καλύτερου Folk Άλμπουμ το 2016.

Το 2002, έγινε ο πρώτος παρουσιαστής της μουσικής εκπομπής Other Voices του ιρλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTÉ.

Σε συνέντευξή του το 2023 στο BBC Radio Ulster, ο Χάνσαρντ είχε δηλώσει ότι βρισκόταν «σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής μου από οποιαδήποτε άλλη», μετά τη γέννηση του γιου του, οκτώ μήνες νωρίτερα. «Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχει ανατρέψει ολοκληρωτικά όλα όσα γνώριζα», είχε πει.

Ο Andrew Strong, συμπρωταγωνιστής του στην ταινία The Commitments, έγραψε στο Facebook: «Είμαι συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του Γκλεν Χάνσαρντ. Πρόκειται για μια πραγματικά παράλογη και τραγική απώλεια. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους του και σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική του. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδελφέ».

Με πληροφορίες από BBC