Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέες μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων περιγράφουν την 41χρονη διασώστρια σε κατάσταση υπερδιέγερσης λίγο πριν καταλήξει, οδηγώντας την ανακρίτρια στην παραγγελία τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι εντός της οικίας του και προσπάθησε να ακινητοποιήσει το άτομο, το οποίο δεν αναγνώρισε αρχικά.

Οι Αρχές διερευνούν το ακριβές σημείο όπου δέχθηκε το θανάσιμο χτύπημα, καθώς η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι.

Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η οικογένεια του θύματος ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

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Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο έρχονται στο φως ενώ ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της, η οποία έχει δεχθεί χτύπημα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η διασώστρια φαινόταν να είναι σε υπερδιέγερση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να καταλήξουν αν το χτύπημα με το μαχαίρι έγινε εντός ή εκτός σπιτιού στη Σύρο.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 λίγα δευτερόλεπτα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η γυναίκα ψέλλισε τη λέξη συγγνώμη.

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες, ένας Έλληνας και δυο Ελβετοί, που βρέθηκαν στο σημείο που άφησε πέθανε η άτυχη διασώστρια του ΕΚΑΒ, μιλούν για ένα άτομο σε υπερδιέγερση.

Αυτές οι μαρτυρίες οδήγησαν την ανακρίτρια να ζητήσει τοξικολογικές εξετάσεις στην σορό του θύματος

«Είδα τον 41χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα», δήλωσε ο Έλληνας στον ΑΝΤ1.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα, όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα. Ξαφνιαστήκαμε.

Η γυναίκα σ’ όλο αυτό το συμβάν δεν είπε τίποτα απολύτως, παρά μόνο έδειχνε ότι βρισκόταν σε διέγερση, σαν να έχει κάνει χρήση. Μόνο στο τέλος, πριν χάσει τελείως τις αισθήσεις της, είπε “συγ…”, και μετά δεν αντιδρούσε καθόλου», πρόσθεσε.

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Από την πλευρά του, ο Ελβετός δήλωσε: «Βγήκα στην πόρτα και είδα μία γυναίκα ξαπλωμένη στα σκαλιά και πάνω της βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος την ακινητοποιούσε. Είπα στον άνδρα, να προσέχει την κοπέλα, διότι θεώρησα πιθανό να είναι χρήστης».

Πως αντέδρασε ο κατηγορούμενος όταν τελικά έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο του ατόμου και είδε ότι ο εισβολέας ήταν γυναίκα, και μάλιστα κάποια που γνώριζε;

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μετά την αποκάλυψη του προσώπου της, η διασώστρια πάλεψε να ψελλίσει συγνώμη στον άνδρα που γνώριζε από παιδί στο νησί.

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Δεν την αναγνώρισα λέει ο κατηγορούμενος στον ΑΝΤ1 μέσω των συνηγόρων του

«Δέχθηκα επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου από πρόσωπο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, εγκλωβισμένος μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να έχω οποιαδήποτε δυνατότητα να φύγω ή να υπερασπιστώ με άλλον τρόπο τον εαυτό μου και τη σύζυγό μου.

Καταδίωξα το άγνωστο -τότε σε μένα- πρόσωπο, εκτός σπιτιού, ώστε να το ακινητοποιήσω, να του αποσπάσω το μαχαίρι, να καταλάβω ποιος είναι και να καλέσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ όπως και έκανα».

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Η διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως ως προς το αν ο 42χρονος θα έπρεπε να προφυλακιστεί οδήγησε σε ανατροπή της διαδικασίας. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου επί της διαφωνίας των δύο δικαστικών λειτουργών, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ελεύθερη αφέθηκε και η σύζυγός του, στην οποία επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.Την ίδια ώρα, οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους σε ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης: το ακριβές σημείο όπου η άτυχη διασώστρια δέχθηκε το θανάσιμο χτύπημα.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη μέσα στο σπίτι, ενώ οι έρευνες εξετάζουν και το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε εκτός της οικίας, στο σημείο όπου τελικά κατέρρευσε.Παράλληλα, η οικογένεια του θύματος ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν τη διασώστρια να βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο.

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Ειδικότερα, ζητεί να εξεταστεί εάν προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από το περιστατικό ή εάν η γυναίκα ενήργησε κατ’ εντολή τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή ή επικοινωνία και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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