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Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι μετά από έντονο διαπληκτισμό χτύπησε το θύμα, αφαίρεσε τον φορητό του υπολογιστή και αποχώρησε από τον χώρο του εγκλήματος.

Οι αρχές ερευνούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του δράστη σχετικά με την τύχη του υπολογιστή, αναζητώντας πιθανά στοιχεία που συνδέονται με το κίνητρο της δολοφονίας.

Μετά την απολογία του τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής και της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψης.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, με φερόμενο ως δράστη έναν 28χρονο Αιγύπτιο.

Ο κατηγορούμενος γνώριζε το θύμα από το παρελθόν, καθώς ο ποινικολόγος είχε αναλάβει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ασύλου του. Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η γνωριμία τους ήταν μακροχρόνια και όχι αποτέλεσμα τυχαίας συνάντησης.

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«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα, εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του ανακριτή.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εστιάζουν στις αντιφάσεις που παρουσιάζονται στις καταθέσεις του 28χρονου σχετικά με τον φορητό υπολογιστή του θύματος. Ενώ κατά την αρχική του ομολογία είχε ισχυριστεί ότι πούλησε το laptop έναντι 50 ευρώ, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το παρέδωσε σε φίλο του.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών στη συγκεκριμένη συσκευή, καθώς εξετάζεται τόσο η τύχη της όσο και το ενδεχόμενο να περιείχε στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν το laptop και να διαπιστώσουν αν συνδέεται με το κίνητρο ή άλλες πτυχές της δολοφονίας.

Ο 28χρονος απολογήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, καθώς και για την εκκρεμή υπόθεση που αφορά κατηγορία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με το θύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου το χτύπησε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, πήρε τον φορητό υπολογιστή και αποχώρησε από το γραφείο.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το laptop και έφυγα», φέρεται να δήλωσε κατά την προανακριτική του απολογία.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ απολογήθηκε και για την εκκρεμή δικογραφία που αφορά την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις 28 Μαΐου 2026.