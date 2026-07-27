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Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει την 41χρονη να εισέρχεται στην κατοικία του 40χρονου κατηγορούμενου, κρατώντας αντικείμενο που προσομοιάζει με μαχαίρι.

Μετά από σύντομο επεισόδιο, ο 40χρονος καταδιώκει το θύμα κρατώντας μια καρέκλα και ένα αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η σύντροφός του καλεί σε βοήθεια.

Ο 40χρονος ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση άμυνας, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Οι δικαστικές αρχές αναμένουν τις απολογίες των κατηγορουμένων, αξιολογώντας τα ψηφιακά ευρήματα και την ιατροδικαστική έκθεση για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 41χρονης περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία της, δίπλα σε κηλίδες αίματος και μια σπασμένη γλάστρα. Η ιατροδικαστική έκθεση πιστοποιεί πως η άτυχη γυναίκα δέχθηκε ένα μοιραίο χτύπημα με μαχαίρι, το οποίο διαπέρασε τον πνεύμονά της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

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Τα γεγονότα πριν τη δολοφονία

Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας απεικονίζει όλα όσα εκτυλίχθηκαν έξω από το σπίτι της λίγο πριν το φονικό. Αρχικά ο 40χρονος φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην κατοικία και να μπαίνει στο σπίτι του. Σταματά για λίγο και συνομιλεί με άτομα που βρίσκονται έξω από το σπίτι, προτού ξεκλειδώσει την πόρτα και περάσει στο εσωτερικό.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 16:55, στην κάμερα εμφανίζεται η σύντροφός του. Κρατά μια πλαστική σακούλα και έχει ένα σακίδιο στον ώμο. Πλησιάζει την είσοδο, ανοίγει με τα κλειδιά της και μπαίνει και εκείνη στο σπίτι.

Στις 17:02 εμφανίζεται η 41χρονη. Είναι ντυμένη στα μαύρα, έχει καλυμμένο το κεφάλι και φορά σκούρα γυαλιά και μπλε ελαστικά γάντια, για να μην αφήσει πουθενά αποτυπώματα. Στην πλάτη της μεταφέρει σακίδιο, ενώ στο ένα χέρι κρατά μία μαύρη σακούλα.

Η γυναίκα ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και στέκεται για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα. Από τις κινήσεις της φαίνεται να προσπαθεί να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της κατοικίας, ενδεχομένως και να εξετάζει την κλειδαριά. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία, δίπλα στην είσοδο.

Στα επόμενα καρέ, μέσα από τη μαύρη σακούλα φαίνεται να προβάλλει ένα αντικείμενο με ασημένια λάμα, το οποίο μοιάζει με μαχαίρι. Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη εισέρχεται με ορμή στο σπίτι.

Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03, η 41χρονη βγαίνει ξανά από την κατοικία. Αρπάζει το σακίδιο που είχε αφήσει έξω από την πόρτα και αρχίζει να κατεβαίνει πανικόβλητη τα σκαλοπάτια.

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Τρία δευτερόλεπτα μετά, στην είσοδο εμφανίζεται ο 40χρονος, φορώντας μόνο το εσώρουχό του. Στο ένα χέρι κρατά μία ξύλινη καρέκλα, ενώ στο άλλο φαίνεται να έχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι.

Ο άνδρας φωνάζει προς την κατεύθυνση της 41χρονης και εκσφενδονίζει την καρέκλα προς το μέρος της, ενώ εκείνη συνεχίζει να κατεβαίνει τα σκαλιά. Αμέσως μετά, ο 40χρονος αρχίζει να τρέχει πίσω της και οι δυο τους χάνονται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Στις 17:03:05, από το σπίτι βγαίνει και η σύντροφος του άνδρα. Ακούγεται να καλεί επανειλημμένα σε βοήθεια και να φωνάζει το όνομά του. Επιστρέφει για λίγα δευτερόλεπτα στο εσωτερικό, παίρνει τα κλειδιά της και βγαίνει ξανά, συνεχίζοντας να φωνάζει.

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Η συγκεκριμένη κάμερα καταγράφει μόνο την αρχή της καταδίωξης. Δεν αποτυπώνει όσα συνέβησαν στη συνέχεια στα στενά της Άνω Σύρου, μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης, η οποία εντοπίστηκε περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Σύρο όταν η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη έπειτα από επεισόδιο σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 41χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζει και η σύζυγός του για συνέργεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού, όμως τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αιματηρή κατάληξη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

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Το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και τα ψηφιακά ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης.