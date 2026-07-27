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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου.

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία της κλοπής μετατράπηκε το πρωί της Δευτέρας σε ληστεία.

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Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και ενώπιον των αστυνομικών, λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα. «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε.

Ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη δικογραφία που εκκρεμεί σε βάρος του, η οποία αφορά αδικήματα γενετήσιας προσβολής ανήλικης και παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την υπόθεση αυτή είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του τον περασμένο Μάιο.