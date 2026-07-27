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Το θύμα εμφανίζεται να πλησιάζει το σπίτι φορώντας κουκούλα και γάντια, ενώ αμέσως μετά την καταδιώκει ο 41χρονος κρατώντας μια καρέκλα.

Στο εσωτερικό της οικίας οι αρχές εντόπισαν δύο μαχαίρια, χρηματικό ποσό άνω των 10.000 ευρώ, καθώς και οπλισμό με φυσίγγια.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η γυναίκα επιχείρησε να τους ληστέψει, ενδεχόμενο το οποίο διαψεύδεται κατηγορηματικά από το περιβάλλον της θανούσας.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Φωτογραφίες που ήρθαν στο φως τη δημοσιότητας από την «Κοινή Γνώμη», ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων, παροσιάζουν τις κινήσεις του θύματος πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον βίαιο θάνατο.

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Στο φωτογραφικό υλικό φαίνεται η 42χρονη φορώντας κουκούλα, χειρουργικά γάντια, μαύρα ρούχα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της να στέκεται μπροστά από την εξώπορτα του σπιτιού στην Άνω Σύρο.

Σε άλλες εικόνες, φαίνεται η 42χρονη να φεύγει από το σημείο τρέχοντας και να την ακολουθεί το ζευγάρι. Μάλιστα, σε μια από αυτές φαίνεται ο 41χρονος να την καταδιώκει κρατώντας καρέκλα εναντίον της.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι που διαμένει ο 41χρονος και η 30χρονη φαίνεται να εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο δράστης και ποιο κουβαλούσε μαζί της η διασώστρια.

Παράλληλα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ενώ βρέθηκαν καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια.

Τα παραπάνω έχουν αποτυπωθεί στο βίντεο της κάμερας στις 05.03.03 μ.μ., όπου και πρακτικά φαίνονται τα λεπτά της καταδίωξης του θύματος από τον 41χρονο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (05.03.08 μ.μ.), η κάμερα “πιάνει” και την 31χρονη σύντροφό του, η οποία ακολουθεί και κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Από την προβολή της κάμερας που καταγράφει αποκλειστικά τον χώρο της αυλής – όπως ήταν τοποθετημένη -, φαίνεται να μην υπάρχει στο πλάνο πλέον, ο 41χρονος και το θύμα, καθώς προφανώς συνεχίστηκε η καταδίωξη.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η διασώστρια είχε πάει σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, από το περιβάλλον της νεκρής διαψεύδεται κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

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Μάλιστα, το ζευγάρι με το θύμα αλλά και τον πρώην σύζυγο της διασώστριας γνωρίζονταν, ενώ και τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί.

Σύμφωνα με το υλικό που εξασφάλισε η εφημερίδα, προκύπτει πως από το στιγμή της άφιξης της 41χρονης διασώστριας στο σπίτι στην Άνω Σύρο, μέχρι τη στιγμή της καταδίωξης από τον 41χρονο, δεν έχει περάσει παρά μόλις ένα λεπτό. Άρα, τα όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στην οικία, δεν κράτησαν παρά λίγα δευτερόλεπτα.

Πλάνα από το σπίτι του ζευγαριού

Την ίδια στιγμή, το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από το εσωτερικό του σπιτιού του ζευγαριού, παρουσιάζοντας το τραπέζι της κουζίνας και την καρέκλα και τη γλάστρα που ο άνδρας εκτόξευσε στην 41χρονη μητέρα των δύο παιδιών.

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