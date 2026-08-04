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Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας επειδή η γυναίκα εισήλθε στην οικία του κρατώντας μαχαίρι.

Η οικογένεια του θύματος κατέθεσε υπόμνημα στο δικαστικό συμβούλιο επισημαίνοντας σημαντικές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου σχετικά με το περιστατικό.

Ο πρώην σύζυγος της θανούσης υποστηρίζει ότι η γυναίκα πιθανότατα μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο έπειτα από προγενέστερη απειλή που δέχθηκε.

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Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας αναμένεται να παρουσιαστεί το πρωί ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό ή αν θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση.

Ο κατηγορούμενος τελεί μέχρι σήμερα σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με την προσωρινή απόφαση που είχε ληφθεί έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Μετά τη νέα απολογία του, οι δικαστικοί λειτουργοί θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Η απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί άμεσα, πιθανότατα εντός της ημέρας ή το αργότερο έως την Τετάρτη.

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Ο ισχυρισμός περί άμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια εισήλθε στην κατοικία του κρατώντας μαχαίρι.

Την εκδοχή αυτή αμφισβητούν τόσο η οικογένεια της γυναίκας όσο και ο πρώην σύζυγός της, οι οποίοι κάνουν λόγο για αντιφάσεις και ασυνέπειες στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Υπόμνημα της οικογένειας με αιχμές για αντιφάσεις

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η οικογένεια της 41χρονης, από κοινού με τον πρώην σύζυγό της, κατέθεσε υπόμνημα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, επισημαίνοντας διαφορές ανάμεσα σε όσα φέρεται να ανέφερε ο κατηγορούμενος κατά την αναπαράσταση του περιστατικού και σε όσα υποστήριξε κατά την απολογία του.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, σε βιντεοληπτικό υλικό η σύζυγος του 41χρονου εμφανίζεται να εξέρχεται από το σπίτι σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, γεγονός που –κατά την οικογένεια– δεν συνάδει με τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι η διασώστρια την είχε χτυπήσει μέσα στην κατοικία.

Παράλληλα, στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι στην κατάθεσή του ο κατηγορούμενος δεν κάνει αναφορά σε απειλή από μαχαίρι, ούτε σε απόπειρα ληστείας, στοιχεία που, σύμφωνα με την οικογένεια, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τη συνοχή των ισχυρισμών του.

Τι ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 41χρονης

Ο πρώην σύζυγος της διασώστριας, με τον οποίο πλέον διαμένουν στην Αθήνα τα δύο παιδιά του ζευγαριού, μίλησε στον ΑΝΤ1 εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα πρέπει να είχε προηγηθεί κάποιο γεγονός ή απειλή που οδήγησε τη 41χρονη στο σπίτι του κατηγορούμενου.

«Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, δεν θεωρεί πιθανό η 41χρονη να μετέβη αιφνιδιαστικά στην κατοικία με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.