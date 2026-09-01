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Ο 41χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, υποστηρίζοντας πως το θύμα επιχείρησε να διαπράξει ληστεία.

Η οικογένεια της θανούσης απορρίπτει τον ισχυρισμό περί άμυνας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προμελετημένη δολοφονία με σκοπό τη φίμωση του θύματος.

Φίλος του κατηγορούμενου κατέθεσε ότι δεν πιστεύει πως η πράξη του ήταν σκόπιμη, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση παραμένουν σε εξέλιξη.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του 41χρονου άνδρα, ο οποίος παραμένει υπόδικος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας.

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Έχει περάσει περισσότερος από ένας μήνας από τη δολοφονία της 42χρονης Ευαγγελίας στη Σύρο, με την οικογένειά της να προσπαθεί να διαχειριστεί τη βαριά απώλεια. Ο πατέρας της, ιδιαίτερα συγκλονισμένος, αδυνατεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα χωρίς την κόρη του.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026. Εκείνο το απόγευμα, η 41χρονη τότε Ευαγγελία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα, πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

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Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι η γυναίκα επιχείρησε να τους ληστέψει. Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, ο 41χρονος άνδρας, θεωρώντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Στη συνέχεια, φέρεται να την καταδίωξε στα στενά της Σύρου, πετώντας προς το μέρος της γλάστρες και καρέκλες.

Οι γονείς της 42χρονης διασώστριας, ωστόσο, εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι πίσω από τον θάνατο της κόρης τους υπήρχε προμελετημένη δολοφονία. Όπως υποστηρίζουν, ο 41χρονος είχε αναγνωρίσει την Ευαγγελία και αποφάσισε να την «κλείσει το στόμα». Οι αναφορές του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας έχουν προκαλέσει έντονη οργή στους στενούς συγγενείς της 42χρονης.

Μιλώντας στο Live News, ο πατέρας της Ευαγγελίας περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τον πόνο που βιώνει μετά την απώλεια της κόρης του. «Αυτές μαζί μου είναι τώρα. Θα μας τις θυμίζουνε οι εικόνες, οι φωτογραφίες», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

Στη συνέχεια μίλησε για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, λέγοντας: «Τόσο μαύρη περίοδο δεν έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Έχασα το παιδί μου. Μου το έσφαξε το παιδί μου, με λίγα λόγια. Μου το παίδεψε το παιδί. Για να, για να το αντιμετωπίσει έτσι μου το παίδεψε το παιδί. Ήθελε εκτός του να του κλείσει το στόμα, ήθελε να βγάλει όλο το μίσος, το μένος πάνω του».

Από την πλευρά του, ο θείος της Ευαγγελίας, μιλώντας επίσης στο Live News, έδωσε τη δική του εκδοχή για το γιατί η διασώστρια είχε επιλέξει να καλύψει το πρόσωπό της εκείνο το απόγευμα. Όπως υποστήριξε, η Ευαγγελία πήγε στο συγκεκριμένο σπίτι θέλοντας να προκαλέσει φόβο στον κατηγορούμενο και να του μεταφέρει μια προειδοποίηση να μην προχωρήσει περαιτέρω την υπόθεση.

«Ο λόγος που πήγε ήτανε γιατί ήθελε να πάει, έτσι; Ήθελε να προκαλέσει σ’ αυτόνε το φόβο και να πάρει την προειδοποίηση ότι μην προχωρήσεις», ανέφερε. Στη συνέχεια εξήγησε τι πιστεύει ότι ειπώθηκε κατά τη σύντομη παραμονή της στο σπίτι: «Μην προχωρήσεις το θέμα. Θα έχεις να αντιμετωπίσεις εμένα. Μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα που βρέθηκε μέσα στο σπίτι του ήταν μόνο αυτή η κουβέντα. Είμαι σίγουρος εκατό τοις εκατό και ας μην έχω δει κάποιο βίντεο».

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Την ίδια στιγμή, αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του 41χρονου κατηγορούμενου εξέφρασε τη δική του άποψη για την υπόθεση, δηλώνοντας ότι δεν θεωρεί πως ο φίλος του ενήργησε σκόπιμα. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε κάτι σκόπιμα. Ήταν πολύ φίλος μου. Τον ξέρω από, ήταν πεντάχρονο παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ευαγγελίας οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Με απόφασή του, κρίθηκε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη συγκίνηση στην οικογένεια και το περιβάλλον της Ευαγγελίας, ενώ οι διαφορετικές εκδοχές για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της παραμένουν στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

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