Εντοπισμός σορού ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στη περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας διευκρίνισε πως οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στην εντολέα του αφορούν αποκλειστικά υποθέσεις ναρκωτικών.

Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι το βρέφος ήταν δικό της και ισχυρίζεται ότι η χρήση ουσιών ξεκίνησε μετά τον θάνατο του παιδιού.

Ο συνήγορος σημείωσε ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει ιατροδικαστική γνωμάτευση ή στοιχεία για ανθρωποκτονία, ενώ εκτίμησε πως η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 38χρονη αναμένεται να απολογηθεί στις δικαστικές αρχές την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις δέκα το πρωί.

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Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με το βρέφος στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Χρήστος Ψαρράς. Όπως διευκρίνισε, οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στη γυναίκα μέχρι στιγμής αφορούν αποκλειστικά υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο κ. Ψαρράς δήλωσε ότι συναντήθηκε με την εντολέα του την προηγούμενη ημέρα και υπογράμμισε πως, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δικογραφία, δεν της έχει αποδοθεί μέχρι τώρα κανένα άλλο αδίκημα ή κακούργημα. «Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί είναι για ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της.

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Μιλώντας στο Star, ο δικηγόρος αναφέρθηκε και σε όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει η 38χρονη για τον λόγο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είχε το παιδί μέσα σε βαλίτσα.

Όπως είπε, η γυναίκα του εξήγησε τον λόγο για τον οποίο τοποθέτησε το παιδί στη βαλίτσα, ενώ, όπως σημείωσε, έχει αναφερθεί δημοσίως και η ίδια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με τον κ. Ψαρρά, η 38χρονη υποστηρίζει ότι, όταν μία μητέρα χάνει το παιδί της και ενδεχομένως αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρική ασθένεια, μπορεί να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος, ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια συμπεριφορά «δεν είναι φυσιολογική σε κανένα πλαίσιο».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η ίδια η 38χρονη, το παιδί ήταν δικό της. Παράλληλα, ανέφερε πως η γυναίκα είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα η ίδια έχει πει, ξεκίνησε τη χρήση μετά την απώλεια του παιδιού της. «Είναι δικό της το παιδί, τα έχει πει η ίδια σε δημοσιογράφους. Είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών, ξεκίνησε όταν έχασε το παιδί της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ψαρράς.

Μιλώντας και στην εκπομπή Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κ. Ψαρράς, επανέλαβε πως η μόνη κατηγορία που έχει αποδοθεί στην εντολέα του είναι για χρήση ναρκωτικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα στην δικογραφία δεν περιλαμβάνεται κάποια ιατροδικαστική γνωμάτευση αλλά ούτε και στοιχεία που πως το οκτώ μηνών βρέφος δολοφονόθηκε με πολλαπλές μαχαιριές. «Δεν μπορώ να σας πω κάτι πριν προχωρήσει η υπεραστική γραμμή», επεσήμανε χαρακτηριστικά. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο σπίτι του ένα κατεψυγμένο βρέφος, σίγουρα πάσχει από ένα ψυχιατρικό πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον κ. Ψαρρά, η 38χρονη μητέρα θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί.