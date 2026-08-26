Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στα Κατεχόμενα, όπου μια γυναίκα κατηγορείται ότι δολοφονήθηκε τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στον κατεχόμενο Γερόλακκο.

Άγρια συζυγοκτονία στα Κατεχόμενα

Όπως μεταδίδουν τ /κ ΜΜΕ, ο «αστυνομικός ανακριτής» κατέθεσε σήμερα στο «δικαστήριο» ότι η ύποπτη τον μαχαίρωσε 30 φορές εκ των οποίων οι 5 ήταν θανάσιμες, επειδή πίστευε ότι επρόκειτο να κλέψει τα υπάρχοντά της. Μετά την διάπραξη του φόνου παραδόθηκε η ίδια στην «αστυνομία».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το philenews.com, το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:30, στην κατοικία του ζευγαριού στον Γερόλακκο.

Η γυναίκα φέρεται να πήρε από την κουζίνα έναν σουγιά με λεπίδα μήκους 11 εκατοστών και να επιτέθηκε στον σύζυγό της, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κρεβάτι. Σύμφωνα με την κατάθεση, τον τραυμάτισε επανειλημμένα στον λαιμό, τη μέση και την πλάτη.

Όπως υποστήριξε ο «αστυνομικός ανακριτής» ενώπιον του «δικαστηρίου», κίνητρο της γυναίκας φέρεται να ήταν η πεποίθησή της ότι ο σύζυγός της σκόπευε να της κλέψει προσωπικά αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία.

Μετά την επίθεση, η ίδια φέρεται να μετέβη στις κατοχικές αρχές και να παραδόθηκε. Το λεγόμενο «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα της «αστυνομίας» και αποφάσισε την «κράτησή» της, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για την υπόθεση. Παράλληλα, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Η ύποπτη έδωσε δύο εθελοντικές καταθέσεις με ομολογία της και λήφθησαν 20 καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται γι’ αυτό και η «αστυνομία» ζήτησε και πήρε διάταγμα για άλλες 8 μέρες κράτησης.