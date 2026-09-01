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Ο ύποπτος είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για υπόθεση μαστροπείας, ενώ το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξετάζεται για στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητά του.

Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για ανθρωποκτονία σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι δεν έχουν δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Παράλληλα, ειδικοί παιδοψυχολόγοι εξετάζουν τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση.

Οι αρχές διενεργούν εξειδικευμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διερευνήσουν τις συνθήκες γέννησης και συγγένειας των παιδιών με την οικογένεια.

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Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέρα με τη μέρα για τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη και το νεκρό μωρό που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα.

Ο 43χρονος άνδρας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ωστόσο ακόμη δεν έχει αποδεχθεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, φαίνεται ότι είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

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Η γυναίκα είχε καταθέσει τότε στις Αρχές ότι γνωρίστηκαν μέσω social media και σύναψαν σχέση, οπότε και εκείνη αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα. Όπως ισχυρίστηκε, ο 43χρονος Ο άνδρας φέρεται να την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα, με σκοπό να την εξαναγκάσει να εκδοθεί στην πορνεία. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε τότε για αυτή την υπόθεση, ωστόσο αποφαλακίστηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, με αποτέλεσμα να απασχολεί τώρα τις Αρχές για τη φρικιαστική δολοφονία στην Κυψέλη.

Το ύποπτο προφίλ του 43χρονου στα social media

Στην προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο θα βοηθήσει στην έρευνα, εξετάστηκε και το προφίλ του 43χρονου στα social media, που όπως φαίνεται «μαρτυρούσε» πράγματα για την προσωπικότητα του.

Σε ορισμένες φωτογραφίες εμφανιζόταν ως τρομοκράτης, ενώ σε άλλες ως μέλος συμμορίας, κρατούμενος, πυγμάχος ή τράπερ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μία από τις εικόνες, στην οποία εμφανιζόταν ως χαρακτήρας που θύμιζε το σύμπαν της δημοφιλούς σειράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών Grand Theft Auto. Σε άλλες ψηφιακές αναρτήσεις εμφανιζόταν ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων, ενώ είχε δημιουργήσει ακόμη και ένα σενάριο που τον απεικόνιζε να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς, σε μια σκηνή που παρέπεμπε σε σύλληψη για εγκληματική πράξη.

Το σύνολο των συγκεκριμένων αναρτήσεων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια ο τρόπος ζωής, οι δραστηριότητες και η προσωπικότητα του 43χρονου.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στον σχηματισμό δικογραφίας για ανθρωποκτονία σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει η εξέταση των υπόπτων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών, τα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».





Όπως ανέφερε, οι Αρχές εξετάζονται με ιατροδικαστικές και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή άλλα ευρήματα, ενώ υπό διερεύνηση παραμένουν και οι συνθήκες γέννησης και συγγένειας των παιδιών. Η κ. Δημογλίδου σημείωσε επίσης ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων.