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Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός βρέφους που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα κατά την επέμβαση των αρχών.

Τρία ανήλικα παιδιά, που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις και παροχή φροντίδας.

Τα παιδιά είχαν αφαιρεθεί παλαιότερα από την οικογένεια με εισαγγελική εντολή, αλλά ο πατέρας τους τα είχε απομακρύνει παράνομα.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τις πτυχές της υπόθεσης και το κοινωνικό ιστορικό των εμπλεκομένων.

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Στον ανακριτή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους από τον εισαγγελέα. Η δίωξη αφορά κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών και πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

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Το χρονικό των αποκαλύψεων



Η φρικιαστική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται χθες το μεσημέρι, όταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας επισκέφθηκε το διαμέρισμα επειδή υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες και παράπονα, καθώς το ζευγάρι έμενε εκεί τον τελευταίο μήνα κάνοντας χρήση ναρκωτικών.

Ο διαχειριστής διαπίστωσε ότι, αντί για τα τρία άτομα που γνώριζε, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένας 25χρονος Αφγανός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, το περιβάλλον ήταν εξαιρετικά προβληματικό, με τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους στον δρόμο από το πρωί και την εξώπορτα να παραμένει συχνά ανοιχτή, ενώ έξω περίμεναν άγνωστοι κάνοντας σήματα με τα κινητά τους.

Όταν ο διαχειριστής επιχείρησε να πιέσει την κατάσταση κλειδώνοντας τα πράγματα των ενοίκων ώστε να μην μπορέσουν να φύγουν αν δεν πληρώσουν, ξέσπασε βία μέσα στο σπίτι. Ο 25χρονος Αφγανός άρχισε να χτυπάει την 15χρονη έγκυο, που δήλωνε σύντροφός του.

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, ο διαχειριστής ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ εκείνη την ώρα ενημερώθηκαν διερχόμενοι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και προχώρησαν στη σύλληψη τριών ενηλίκων: ενός 43χρονου Έλληνα, της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του που βρίσκεται παράνομα στη χώρα, και του 25χρονου Αφγανού.

Στο εσωτερικό του χώρου, οι αστυνομικοί βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, φορητό υπολογιστή, κάμερα και παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου, σκιαγραφώντας ένα σκοτεινό τοπίο εκμετάλλευσης.

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η προστασία των ανηλίκων που ζούσαν σε αυτό το περιβάλλον. Η 15χρονη έγκυος και τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις. Οι ιατρικές εξετάσεις απέκλεισαν τη σεξουαλική κακοποίηση για τα αγόρια, ωστόσο αποκάλυψαν το σοκαριστικό εύρημα ότι τόσο ο 9χρονος όσο και η 15χρονη νοσούν από σύφιλη.

Παράλληλα, η 15χρονη διακομίστηκε επιπλέον στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της, ενώ ο 12χρονος παραμένει στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις υγείας.

Συγκλονιστικό στοιχείο αποτελεί το διοικητικό και κοινωνικό ιστορικό των παιδιών, καθώς είχε προηγηθεί εισαγγελική εντολή απομάκρυνσής τους από την οικογένεια. Πριν από έναν χρόνο τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο ο πατέρας τα είχε πάρει παράνομα. Οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τα παιδιά.

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