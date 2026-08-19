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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό, με τον θάνατο βρέφους ηλικίας πέντε μηνών.

Βρέφος πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό στη Λεμεσό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος βρισκόταν στο κρεβατάκι του, στο σπίτι της οικογένειας, όταν γύρω στις 20:00 η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν και δεν είχε τις αισθήσεις του.

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Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τις πρώτες εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις στη σορό. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από τη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και συνεχίζει τις εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους.

Πηγή: ink.com