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Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στους όρους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, της επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει το παιδί της, τονίζοντας την επιβαρυμένη ψυχολογική της κατάσταση.

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Μετά από δύο προθεσμίες, στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης για να απολογηθεί η 18χρονη Χανιώτισσα μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο 20 ημερών βρέφος της.

Μετά την απολογία της και με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 18χρονη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.

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Επιπλέον της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Αμέσως μετά την απόφαση ο δικηγόρος της 18χρονης Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε:

“Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε είναι το ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει κάποιο κακό στο παιδί της, δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει όχι βαριά σωματική βλάβη όπως κατηγορείται αλλά και την παραμικρή σωματική βλάβη.

Μιλάμε για ένα μικρό κορίτσι το οποίο ναι μεν έχει κλείσει τα 18 έτη της ηλικίας του πριν από λίγους μήνες αλλά στην πραγματικότητα και όποιος το δει αυτό το πλάσμα θα δει ότι μιλάμε για ένα παιδί στην πραγματικότητα. το οποίο αντιμετωπίζει και δικά του θέματα ήδη από το παρελθόν.

Δεν θα θελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες διότι αφορούν και κάποια προσωπικά δεδομένα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι βρέθηκε σε μία πάρα πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας των συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με την γέννηση και της δημιούργησαν μία ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση και αντέδρασε με έναν τρόπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήτανε σωστός.

Το αναγνωρίζει και η ίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για να της δώσουνε κάποια βοήθεια.

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Αυτό το οποίο κάνει όλες αυτές τις μέρες προσεύχεται για το παιδί της να γίνει καλά. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει περισσότερα από όλα. Δεν ήταν σήμερα το τι θα γίνει με την ίδια το αν θα πάει φυλακή. Όχι. Αυτό το οποίο την ενδιέφερε είναι το παιδί της να γίνει καλά.

Θεωρώ όμως σημαντικό ότι και η κυρία ανακρίτρια και ο κύριος εισαγγελίας προσέγγισαν με ευαισθησία αυτό το ζήτημα διότι εδώ έχουμε ένα διπλό δράμα. Είναι το δράμα του μωρού του οποίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου και δίνει τη δική του μάχη. Αλλά έχουμε και το δράμα ενός νέου κοριτσιού, το οποίο από μικρή ηλικία αντιμετωπίζει τα δικά του θέματα.

Φτάσαν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Νομίζω όπως χρειάζεται βοήθεια και το μωράκι αυτό από τους γιατρούς στο νοσοκομείο, έτσι χρειάζεται βοήθεια και αυτή η 18χρονη μητέρα.”

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Σύμφωνα με πληροφορίες η 18χρονη είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η απολογία της αναμένεται να γίνει υπό την σκιά των αποκαλύψεων από το “Χαμόγελο του παιδιού” σύμφωνα με τις οποίες “το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.”

Επιπλέον “το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.” Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως είχε αποκαλύψει το Flashnews.gr, το απόγευμα της Κυριακής 13/9 η 18χρονη με τον πατέρα της πήγαν στο Νοσοκομείο Χανίων με το βρέφος να φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί βαριά εγκεφαλική αιμορραγία και αφού εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νεογνών προκειμένου να σταθεροποιηθεί, στην συνέχεια – το ίδιο βράδυ – κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Μονάδα του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου όπου η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

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Στο μεταξύ και σύμφωνα με πληροφορίες, ερωτηθείσα η μητέρα για το πώς τραυματίστηκε το βρέφος, ισχυρίστηκε ότι της έπεσε από τα χέρια. Όμως από τις διαγνωστικές εξετάσεις και την εμπειρία των ιατρών ήταν φανερό ότι τόσο βαρύς τραυματισμός δεν μπορούσε να προέλθει από ένα απλό πέσιμο και άμεσα κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων η 18χρονη υποστήριξε ότι το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και το χτύπησε για να σταματήσει χωρίς να αναμένει ότι θα τραυματιστεί τόσο βαριά. Μετά από αυτό συνελήφθη με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, προκειμένου να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη.

Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους την εγκατέλειψε μετά την διαπίστωση της εγκυμοσύνης ενώ η ίδια έχοντας βαρύ ψυχολογικό παρελθόν (σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού) ενώ έπαιρνε κάποια φαρμακευτική αγωγή την διέκοψε και μετά την γέννηση έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη.

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