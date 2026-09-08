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Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μποντί της Γαλλίας, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro, οι οποίες επικαλούνται αστυνομική πηγή, οι Αρχές ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι, όταν το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.

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Οι διασώστες που έσπευσαν στο διαμέρισμα επιχείρησαν να επαναφέρουν το βρέφος, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας και τις καταθέσεις των διασωστών, το παιδί βρέθηκε με το «κεφάλι βυθισμένο σε έναν κουβά που περιείχε χλωρίνη».

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι διασώστες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο.

Οι καταθέσεις των γονέων

Οι δύο γονείς του βρέφους κλήθηκαν να καταθέσουν στους αστυνομικούς και περιέγραψαν τι είχε προηγηθεί πριν από το τραγικό περιστατικό. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι και μιλούσαν στα τηλέφωνά τους. Ο πατέρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, όπου εντόπισε το παιδί μέσα στον κουβά.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 11 μηνών βρέφος βρέθηκε μέσα στον κουβά.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Η διαδικασία θα συμβάλει στην εξακρίβωση των ακριβών αιτιών, αλλά και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.