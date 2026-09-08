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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, σχετικά με τον θάνατο του λίγων μηνών αγοριού τους, του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης φέροντας πολλαπλές μαχαιριές, καθώς και κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις.

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Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 26χρονος Αφγανός, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη (την 15χρονη έγκυο κόρη της οικογένειας), καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι

Στο σκέλος της υπεράσπισης, το ζευγάρι αμφισβήτησε το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. Ο 43χρονος και η 38χρονη επιμένουν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν την ώρα που ο πατέρας προσπαθούσε απεγνωσμένα να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα, προαναγγέλλοντας τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για να επανεξεταστούν τα ευρήματα.

Νέο φως στην υπόθεση έριξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η 15χρονη κόρη, ο 12χρονος γιος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης, ενώ ο 9χρονος γιος είναι βιολογικό παιδί μόνο της μητέρας.

Πέρα από τις νέες διώξεις για το μωρό και την ανήλικη, η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον σοβαρές εκκρεμότητες. Ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με ξεχωριστή δικογραφία και παραπέμπεται στο Αυτόφωρο για επεισόδιο βίας, απειλών, φθοράς και απόπειρας απόδρασης που σημειώθηκε στα κρατητήρια κατά την πρώτη του μεταγωγή, ενώ παράλληλα ελέγχεται δικαστικά και για παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και βιασμών της περιόδου 2020-2021.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr