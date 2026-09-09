Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη γυναίκα που έχουν συλληφθεί για τη υπόθεση της Κυψέλης, με το δολοφονημένο μωρό που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Σε «πρόσωπο μυστήριο» αποδίδουν τώρα τις ευθύνες οι γονείς για τον θάνατου του βρέφους στην Κυψέλη, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για κάποιον επικίνδυνο που τους εκβίασε και τους απέτρεψαν να θάψουν το παιδί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους γονείς οι πελάτες του ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι το βρέφος είχε προβλήματα με το στομάχι του, παραδέχτηκαν τη δολοφονία αλλά αρνήθηκαν ότι το διάπραξαν εκείνοι. Αν και ο 43χρονος και η 38χρονη είχαν ισχυριστεί ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, τώρα κατηγορούν ένα τρίτο πρόσωπο για το έγκλημα, χωρίς να το κατονομάζουν.

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Οι νέοι ισχυρισμοί του ζευγαριού

«Εκείνη την περίοδο μέναμε στο σπίτι μαζί με το μωρό, την κόρη μας και τα δύο αγόρια. Την ημέρα που σκοτώθηκε το βρέφος, εμείς ήμασταν στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Όταν γυρίσαμε, βρήκαμε σε κατάσταση παραφροσύνης τον…

Μας είπε ότι το μωρό έκλαιγε συνέχεια, θόλωσε και το μαχαίρωσε. Πάθαμε σοκ. Εκείνος, μας εκβίασε. Μας είπε “δεν θα θάψετε κανένα μωρό, θα το κρατήσετε για να σας εκβιάζω μια ζωή”. Είναι επικίνδυνος γι’ αυτό δεν είπαμε εξαρχής τι έχει συμβεί».

Οι σημερινές τοποθετήσεις απέχουν σημαντικά από όσα είχε υποστηρίξει αρχικά ο 43χρονος πατέρας. Τότε είχε περιγράψει ότι το βρέφος πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου στις 20:00-21:00, ενώ βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την οικογένειά του.

Είχε πει πως άκουσε έναν δυνατό ήχο από την κούνια και βρήκε το παιδί σε κατάσταση αφασίας, με τα μάτια ανοιχτά. Υποστήριξε ότι προσπάθησε να το επαναφέρει, κάνοντάς του μασάζ και τεχνητές αναπνοές, όμως δεν κατάφερε να το σώσει.