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Η 18χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί της, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του παιδιού και η υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης.

Ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί αναφορές για το ιστορικό κακοποίησης της 18χρονης κατά την περίοδο της δικής της ανηλικότητας.

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Σταθερά βελτιώνεται η κατάσταση του 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με το neakriti.gr. Το βρέφος αποσωληνώθηκε τη Δευτέρα και πλέον έχει μεταφερθεί από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών στη Μονάδα Νεογνών, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Από το νοσοκομείο Χανίων στο Βενιζέλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το μόλις 17 ημερών παιδί της στο Νοσοκομείο Χανίων.

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Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να ανέφερε στους γιατρούς ότι το βρέφος είχε πέσει από τα χέρια της και είχε τραυματιστεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι το νεογνό έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε και σπασμούς.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη

Μετά τα ευρήματα των γιατρών, η 18χρονη συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές. Κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σε βάρος της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του νεογέννητου αγοριού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποχρεούται να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ της έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος της 18χρονης έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό.

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Οι αναφορές στο παρελθόν της 18χρονης

Νέα στοιχεία για το ιστορικό της 18χρονης έδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποκαλύπτοντας ότι ο Οργανισμός είχε δεχθεί αναφορές για την ίδια όταν ήταν ανήλικη.

Το 2013, σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, είχε γίνει ανώνυμη καταγγελία στην Εθνική Γραμμή SOS 1056 για φερόμενη σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, χωρίς ωστόσο ο Οργανισμός να έχει ενημέρωση για την εξέλιξή της.

Το 2022, όταν η 18χρονη ήταν 14 ετών, ζητήθηκε από το «Χαμόγελο» να τη μεταφέρει από νοσοκομείο σε άλλο, έπειτα από εισαγγελική εντολή, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

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Μετά την υπόθεση του βρέφους, ο Οργανισμός επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας στήριξη στη μητέρα και το παιδί.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)

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