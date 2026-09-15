Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη 18χρονη μητέρα που συνελήφθη για τον σοβαρό τραυματισμό του βρέφους της στα Χανιά.

Η οργάνωση είχε λάβει το 2013 ανώνυμη καταγγελία για σωματική κακοποίηση της ίδιας της 18χρονης από τους γονείς της, την οποία διαβίβασε αρμοδίως.

Το 2022 ο οργανισμός παρείχε μεταφορική υποστήριξη στη 14χρονη τότε κοπέλα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, χωρίς όμως να ενημερωθεί για το ιστορικό της.

Σήμερα, οι υπηρεσίες του οργανισμού προσφέρουν υποστήριξη στο βρέφος και στη μητέρα, ενώ παράλληλα επικοινώνησαν με τις αρμόδιες αρχές για τη συνδρομή τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει την έλλειψη ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας για τα παιδιά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αναπαραγωγής του κύκλου της βίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με την 18χρονη μητέρα του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά που έχει συλληφθεί για τον βαρύτατο τραυματισμό που προκάλεσε στο παιδί της, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου.

Γίνεται αναφορά στο παρελθόν της 18χρονης, η οποία, σύμφωνα με την οργάνωση, είχε υπάρξει και η ίδια θύμα κακοποίησης ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών από τους γονείς της.

Advertisement

Advertisement

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το 2013, ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα τετράχρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο οργανισμός σημειώνει ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Σήμερα, συνεχίζει, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ότι μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.