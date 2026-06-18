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Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 55χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που εξαφανίστηκε από τα Χανιά, στο τέλος Μαΐου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, των εθελοντών και της οικογένειάς της, 19 ημέρες μετά, δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό στοιχείο που να ρίχνει φως στην τύχη της. Η αγωνία συνεχίζεται για τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι απευθύνουν δραματική έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει.

«Σαν να άνοιξε η γη και την κατάπιε»

Συγγενείς και αρχές περιγράφουν την κατάσταση με τη φράση «σαν να άνοιξε η γη και την κατάπιε», καθώς καμία από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχει αποδώσει καρπούς. Στο νησί έχει οργανωθεί επιχείρηση εντοπισμού της στην οποία συμμετέχουν ομάδες από:

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Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων.

3η ΕΜΑΚ Κρήτης.

Εθελοντική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα Χανίων).

Εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και απλοί πολίτες.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε διάφορες περιοχές των Χανίων, συμπεριλαμβανομένων σημείων όπου η 55χρονη συνήθιζε να κινείται ή να συχνάζει, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της, ούτε καν κάποιο προσωπικό της αντικείμενο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Χανίων, σήμερα επιχειρούν και ειδικά μέσα της ΕΛ.ΑΣ., με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από αέρος, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, με τους συνοδούς τους. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και από την αρχή, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου. Για την εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews, το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου και η Σταυρούλα ήταν στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30, αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα, γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν είχε αυτοκίνητο διαθέσιμο, και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα, και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα τις Αρχές», είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.

Τα χαρακτηριστικά της 55χρονης:

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Έχει καστανά μάτια, ύψος 1,65 μ. και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Η οικογένειά της ζητά από οποιονδήποτε πολίτη παρατήρησε κάτι ύποπτο ή θεωρεί ότι την είδε στην περιοχή των Χανίων ή οπουδήποτε αλλού στην Κρήτη, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές ή με τη γραμμή SOS 1065. Κάθε λεπτομέρεια, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το τέλος της αγωνίας.

Τα τρόφιμα που βρέθηκαν στις σακούλες

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι της 45χρονης στα Χανιά, βρήκαν τρόφιμα τα οποία είχε αγοράσει λίγο πριν εξαφανιστεί και τα οποία παρέμεναν άθικτα και μάλιστα κάποια ήταν ακόμη στις σακούλες μεταφοράς, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη, δεν είχε πρόθεση να φύγει.

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Ο αδελφός της που είναι και ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, υποστηρίζει ότι η αδελφή του δεν θα μπορούσε να οργανώσει μόνη της για οποιονδήποτε λόγο την εξαφάνιση της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη ζούσε μέχρι πρότινος με τους δύο κατάκοιτους γονείς της στο πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο. Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει σε σπίτι που νοίκιασε μόνη της στην πόλη των Χανίων. Ίδιες πηγές μιλούν για μια γυναίκα χαμηλών τόνων.

Αυξάνονται οι εξαφανίσεις στην Ελλάδα

Για αύξηση των περιστατικών εξαφανίσεων στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο ενηλίκων αλλά και ανηλίκων, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, που μίλησε για το θέμα στο Kρήτη TV.

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Όπως παρατηρεί, «στους ενήλικες υπάρχει μεγάλη ένταση το τελευταίο διάστημα, θέματα ψυχικής υγείας, πολλά προβλήματα που πιέζουν τους ανθρώπους και προσπαθούν να βρουν διεξόδους, κάποιοι που θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Είναι ένα μείγμα εκρηκτικό για το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι σαν κοινωνία» είπε.