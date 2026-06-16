Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά της Κρήτης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της. Η γυναίκα αγνοείται από τις 30 Μαΐου και κάθε μέρα που περνά εντείνει την αγωνία των συγγενών και των οικείων της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την ημέρα της εξαφάνισής της επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι στον Βαρύπετρο, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να τον εξοφλήσει για εργασίες σε αγροτική της ιδιοκτησία.

Advertisement

Advertisement

Αργότερα πέρασε από κατοικία που εκμίσθωνε και φέρεται να κατευθύνθηκε προς στάση λεωφορείου με προορισμό τα Χανιά, όπου εργαζόταν. Από εκεί και μετά χάνονται τα ίχνη της.

Γιατί άργησε να δηλωθεί η εξαφάνιση

Η εξαφάνισή της καταγγέλθηκε μία εβδομάδα αργότερα από τον αδελφό της, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ άτομα από το στενό της περιβάλλον επιμένουν ότι δεν θα απομακρυνόταν οικειοθελώς χωρίς να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους. Κάθε νέα πληροφορία αξιολογείται με προσοχή, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:[email protected] https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/