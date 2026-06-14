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Μία κατσαρίδα στο σπίτι δεν σημαίνει πάντα εισβολή. Αν όμως η εμφάνισή της επαναλαμβάνεται, τότε το πρόβλημα πιθανότατα έχει ήδη εγκατασταθεί σε σκοτεινά, ζεστά και υγρά σημεία. Ο βιολόγος Andreu García Anglés προειδοποιεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η κλιματική αστάθεια κάνουν τα παράσιτα πιο δραστήρια και τα σπίτια μας πιο ευάλωτα.

Οι ζεστές καλοκαιρινές νύχτες δεν φέρνουν μόνο δυσκολότερο ύπνο. Φέρνουν και εκείνους τους ανεπιθύμητους «επισκέπτες» που εμφανίζονται συνήθως όταν σβήνουν τα φώτα: κατσαρίδες, μυγάκια, κουνούπια, έντομα που βρίσκουν σε κουζίνες και μπάνια ακριβώς αυτό που χρειάζονται για να επιβιώσουν.

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Ο Andreu García Anglés, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της Καταλανικής Ένωσης Επιχειρήσεων Περιβαλλοντικής Υγείας, προειδοποιεί ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται δύσκολο ως προς την παρουσία παρασίτων. Ο λόγος, όπως εξηγεί, είναι ο συνδυασμός ενός βροχερού χειμώνα με την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Τα έντομα δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όπως τα θηλαστικά. Ετσι, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, επιταχύνεται ο βιολογικός τους κύκλος και αυξάνεται ο ρυθμός αναπαραγωγής τους.

Το πρώτο μέτρο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τροφή. Τα παράσιτα, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, ψάχνουν να φάνε. Αν τους δυσκολέψουμε την πρόσβαση, περιορίζουμε σοβαρά την εξάπλωσή τους. Αυτό σημαίνει τρόφιμα καλά κλεισμένα, όχι ψίχουλα στον πάγκο, όχι άπλυτα πιάτα όλη τη νύχτα, όχι σακούλες σκουπιδιών που μένουν μέσα ή έξω από το σπίτι για ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα ώριμα φρούτα, τα γλυκά υπολείμματα και τα οργανικά απόβλητα, που προσελκύουν και μικρά μυγάκια.

Αν δούμε μία κατσαρίδα, δεν χρειάζεται πανικός. Αν είναι μεμονωμένο περιστατικό, μπορεί απλώς να έχει μπει από αποχέτευση, μπαλκόνι, κοινόχρηστο χώρο ή ακόμα και με κάποια συσκευασία τροφίμων. Ο García Anglés υπενθυμίζει ότι οι γερμανικές κατσαρίδες, από τα συνηθέστερα είδη σε κατοικίες, αγαπούν τα θερμά σημεία της κουζίνας και μπορεί να μεταφερθούν ακόμη και μέσα από προϊόντα, όπως μια σακούλα με πατάτες. Αν όμως η παρουσία τους επαναλαμβάνεται, τότε είναι πιθανό να υπάρχει εστία και εκεί χρειάζεται επαγγελματική αντιμετώπιση.

Πόσο κοστίζει μία απεντόμωση σπιτιού

Στην ελληνική αγορά, μία απεντόμωση για κατσαρίδες σε διαμέρισμα ξεκινά συνήθως από περίπου 25 έως 40 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερους χώρους, πολυκατοικίες ή πιο σύνθετες εφαρμογές μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 70-100 ευρώ. Ενδεικτικοί τιμοκατάλογοι εταιρειών αναφέρουν εφαρμογές από 25 ευρώ, άλλοι από 40 ευρώ, ενώ για πολυκατοικίες οι τιμές συχνά ανεβαίνουν ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων και τα τετραγωνικά.

Το τελικό κόστος εξαρτάται από το μέγεθος του σπιτιού, το είδος της κατσαρίδας, το αν υπάρχει ενεργή φωλιά, το αν χρειάζεται επαναληπτική εφαρμογή, αλλά και από τη μέθοδο: ψεκασμός, gel δόλωμα, εφαρμογή σε φρεάτια, αποχετεύσεις, ντουλάπια ή κρυφά σημεία πίσω από ηλεκτρικές συσκευές.

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Τι γίνεται αν έχουμε κατοικίδια

Η απεντόμωση μπορεί να γίνει σε σπίτι με κατοικίδια, αλλά όχι πρόχειρα και όχι χωρίς οδηγίες. Γάτες, σκύλοι, κουνέλια, παπαγάλοι, ψάρια και ερπετά πρέπει να προστατευθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Οι βασικοί κανόνες είναι απλοί: τα ζώα απομακρύνονται από τον χώρο όπου γίνεται η εφαρμογή, τα μπολ νερού και φαγητού μαζεύονται, τα παιχνίδια και τα κρεβατάκια απομακρύνονται ή καλύπτονται, ενώ τα κατοικίδια επιστρέφουν μόνο όταν οι επιφάνειες έχουν στεγνώσει και ο χώρος έχει αεριστεί καλά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του υπεύθυνου τεχνικού. Το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τα Φυτοφάρμακα στις ΗΠΑ συνιστά την απομάκρυνση των κατοικίδιων κατά τις εσωτερικές εφαρμογές και ιδιαίτερη προσοχή σε ενυδρεία και δεξαμενές, επειδή οι ατμοί ή τα σταγονίδια μπορούν να περάσουν στο νερό.

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Τα πτηνά, όπως παπαγαλάκια και καναρίνια, θέλουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Είναι πιο ευαίσθητα σε αερολύματα, οσμές και χημικές ουσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ασφαλέστερο είναι να απομακρύνονται πλήρως από το σπίτι για όσο διαρκεί η εφαρμογή και ο αερισμός. Αντίστοιχα, ενυδρεία πρέπει να καλύπτονται πολύ καλά και να κλείνει προσωρινά η αντλία αέρα όταν το ζητήσει ο τεχνικός. Ο γενικός κανόνας είναι: κανένα κατοικίδιο δεν ακουμπά νωπές επιφάνειες και κανένα ζώο δεν μένει στον χώρο την ώρα του ψεκασμού.

Τι έντομο είναι τελικά η κατσαρίδα

Η κατσαρίδα είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο προσαρμοστικά έντομα. Ανήκει στην τάξη Blattodea και υπάρχουν χιλιάδες είδη παγκοσμίως, αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό ζει κοντά στον άνθρωπο. Στα σπίτια αναζητά τρία πράγματα: τροφή, νερό και καταφύγιο.

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Γι’ αυτό τη βρίσκουμε σε κουζίνες, μπάνια, αποχετεύσεις, πίσω από ψυγεία, κάτω από φούρνους, μέσα σε ντουλάπια, σε ρωγμές, αρμούς, σωληνώσεις και σκοτεινές γωνίες. Είναι κυρίως νυκτόβιο έντομο. Την ημέρα κρύβεται σε ζεστά, υγρά και σκοτεινά σημεία και βγαίνει τη νύχτα για να τραφεί. Αν αρχίσουμε να βλέπουμε κατσαρίδες και μέρα, αυτό συχνά δείχνει μεγαλύτερη προσβολή.

Τρέφεται σχεδόν με τα πάντα: υπολείμματα τροφών, λίπη, χαρτί, κόλλες, οργανική ύλη. Δεν είναι απλώς «αηδιαστική». Μπορεί να μεταφέρει μικροοργανισμούς από αποχετεύσεις και βρώμικες επιφάνειες σε πάγκους, τρόφιμα και σκεύη. Για αυτό η αντιμετώπιση δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγιεινής.

Και γιατί λένε ότι θα επιβιώσει σε πυρηνικό πόλεμο;

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Η φράση ότι «μόνο οι κατσαρίδες θα επιβιώσουν σε πυρηνικό πόλεμο» είναι περισσότερο μύθος παρά επιστημονική βεβαιότητα. Οι κατσαρίδες είναι πράγματι πολύ ανθεκτικές. Αντέχουν περισσότερο από τον άνθρωπο σε ορισμένες δόσεις ακτινοβολίας, μπορούν να ζήσουν αρκετό καιρό χωρίς τροφή και το σώμα τους είναι φτιαγμένο για να τρυπώνει και να επιβιώνει σε δύσκολα περιβάλλοντα.

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Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτες. Σε ένα πραγματικό πυρηνικό πλήγμα, η θερμότητα, το ωστικό κύμα, η φωτιά, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η ραδιενέργεια σε υψηλά επίπεδα θα σκότωναν και κατσαρίδες. Επομένως, ναι, είναι από τα πιο ανθεκτικά έντομα που ξέρουμε. Όχι, δεν είναι το «μοναδικό πλάσμα» που θα κληρονομήσει τη Γη μετά από πυρηνικό πόλεμο.

Το συμπέρασμα είναι πιο πεζό, αλλά πιο χρήσιμο: η κατσαρίδα δεν περιμένει την καταστροφή του κόσμου για να επιβιώσει. Της αρκεί ένα ζεστό σπίτι, λίγη υγρασία, μερικά ψίχουλα και ένα σκοτεινό άνοιγμα πίσω από το ψυγείο. Και εκεί ακριβώς πρέπει να τη σταματήσουμε.

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