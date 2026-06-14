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Στο πριγκιπάτο του Μονακό με αφορμή τον αγώνα της Formula 1 βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Φαίη Σκορδά μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Η 46χρονη παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το ταξίδι τους. Σε μία από αυτές πόζαρε πρώτη φορά αγκαλιά με τον αγαπημένο της με τον οποίο συζούν στο νέο τους σπίτι στην περιοχή του Ψυχικού.

Η Φαίη Σκορδά επισημοποίησε τη σχέση της μέσω Instagram το μεσημέρι της Κυριακής.

«Η Φαίη Σκορδά λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παντρευτεί με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο αν και όλοι λένε ότι θα φορέσει νυφική δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Μέσα της νιώθει ήδη παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζει πολύ, με εξαιρετικούς τρόπους και μια υπέροχη οικογένεια».

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Η παρουσιάστρια του MEGA παρακολούθησε πρώτη φορά το Grand Prix του Μονακό.

Φαίη Σκορδά: Γάμος πριν από την έναρξη της σεζόν

Αν και η ίδια τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τις προετοιμασίες του γάμου της, οι φήμες λένε ότι θα παντρευτεί λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Αυτή τη στιγμή η ίδια αναμένει τις αποφάσεις του MEGA σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας τους και οι καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για τις διαπραγματεύσεις τους.

Η Φαίη Σκορδά ποζάροντας στον φάκο του αγαπημένου της.