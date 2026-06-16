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Μια βόλτα στη θάλασσα μετατράπηκε σε εφιάλτη στην Αδριατική, όταν η σφοδρή σύγκρουση ενός καταμαράν γεμάτου επιβάτες με ιστιοφόρο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Οι αρχές της Κροατίας ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα την επιχείρηση εντοπισμού των θυμάτων, ανασύροντας από το βυθισμένο ιστιοφόρο τη σορό του τέταρτου νεκρού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, στα ανοιχτά των τουριστικών νησιών Μπρακ και Σόλτα της Κροατίας, όταν καταμαράν στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ιστιοφόρο που έφερε γαλλική σημαία.

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U sudaru katamarana i jedrilice koji se dogodio u nedjelju u 11.38 u splitskom akvatoriju između Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe s jedrilice, a za jednom se još traga, navodi se iz splitsko-dalmatinske policije.



Četiri osobe pregledane su i zbrinute na mjestu nesreće… pic.twitter.com/lQ32HlKw90 — TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) June 14, 2026

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ υπήκοοι Τσεχίας. Τέσσερις κατάφεραν να διασωθούν, τρεις ανασύρθηκαν νεκροί αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ ένας ακόμη αγνοούνταν μέχρι τη Δευτέρα, όταν οι διασώστες εντόπισαν τη σορό του μέσα στο κουφάρι του σκάφους που είχε βυθιστεί.

«Το πτώμα του όγδοου μέλους (του πληρώματος) ανασύρθηκε από το ιστιοπλοϊκό που βυθίστηκε. Η σορός μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών και Θάλασσας της Κροατίας σε ένα δελτίο Τύπου.

Το καταμαράν, που το διαχειριζόταν μια κροατική ιδιωτική εταιρεία, μετέφερε 118 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Δεν τραυματίστηκε κανείς.

‘Nothing like this in 35 years’: Split Harbour Master speaks after fatal catamaran and yacht collision… https://t.co/RnjUAg57sS — Croatia Week (@CroatiaWeek) June 15, 2026

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας υπό διερεύνηση από τις κροατικές αρχές

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη της περιφερειακής εισαγγελίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας για τα εναέρια, ναυτικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα, συμπλήρωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, οι τσεχικές αρχές αναμένεται να συνδράμουν στις έρευνες.