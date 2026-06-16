Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια συνηθισμένη διαδρομή μετατράπηκε σε εφιάλτη για οδηγό ταξί στο Παγκράτι, όταν ένα νεαρό ζευγάρι που επιβιβάστηκε ως πελάτης τον απείλησε με μαχαίρι και του άρπαξε τις εισπράξεις και το κινητό του τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι δύο δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες κινούνταν χέρι-χέρι στην πλατεία Πλαστήρα, ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω. Ωστόσο, μόλις έφτασαν στον προορισμό τους, αποκάλυψαν τις πραγματικές τους προθέσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το ακούμπησε στον λαιμό του ταξιτζή, απαιτώντας τα χρήματα από τις εισπράξεις και απειλώντας τον να μην αντιδράσει. Παρά την αρχική προσπάθεια του οδηγού να αντισταθεί, τελικά παρέδωσε περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Το κινητό βρέθηκε αργότερα πεταμένο σε κοντινό πάρκο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι το ίδιο ζευγάρι ενδέχεται να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες ληστείες.