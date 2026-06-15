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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στην περιοχή Καμισιανά Χανίων στην Κρήτη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου άκουσαν έντονη φασαρία από δωμάτιο της μονάδας και, ανήσυχοι για το τι συνέβαινε, παρενέβησαν. Εκεί βρήκαν μια 39χρονη γυναίκα με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, μαζί με τον 31χρονο σύντροφό της, τη 54χρονη μητέρα του και δύο ανήλικα παιδιά.

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Η γυναίκα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με τη μητέρα του συντρόφου της, η οποία φέρεται να την εξύβρισε και να της επιτέθηκε, τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση και από τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να τη γρονθοκόπησε.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, 9 και 3 ετών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ ο 31χρονος συνελήφθη. Παρότι η 39χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συντρόφου της και της μητέρας του, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τη διερεύνηση της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)